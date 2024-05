Oggi 19 maggio è l'Overshoot Day per l’Italia: già consumate le risorse per quest’anno

Abbiamo già finito le risorse che il Pianeta ci ha messo a disposizione per quest’anno, almeno in Italia. Oggi, domenica 19 maggio, è infatti l'Overshoot Day italiano: da oggi siamo in debito con la Terra.



Lo segnala il Global Footprint Network, che ogni anno misura la domanda di risorse e servizi da parte di una popolazione e l'offerta di risorse e servizi da parte dei loro ecosistemi.

Servono 4 Italie e 2,6 Pianeti

In pratica, spiega il Wwf, usiamo più delle risorse che abbiamo a disposizione e immettiamo nell’atmosfera più CO2 della capacità che hanno gli ecosistemi di assorbirla.

Per soddisfare i consumi annui degli italiani, sarebbero necessarie più di quattro Italie. Se tutti gli esseri umani consumassero come noi, servirebbero 2,6 pianeti come il nostro.

Qatar: l’Overshoot Day è stato l’11 febbraio

Il Qatar ha già il triste ha il triste record dell’Overshoot Day più precoce, 11 febbraio, seguito dal Lussemburgo (20 febbraio). Non siamo nemmeno ai livelli di Emirati Arabi, Stati Uniti, Canada, Danimarca o Belgio, che hanno finito le risorse a marzo.



L'Italia ha anche un'impronta ecologica più bassa della media europea ma siamo comunque molto in alto nella classifica dei Paesi meno virtuosi come sostenibilità ambientale.