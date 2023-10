Nuova pista ciclabile a Milano: un vero rompicapo che scatena l’ironia sul web

Milano città per bici? Pedalare nel capoluogo lombardo non cosa semplice, l’amministrazione comunale sta infatti cercando di migliorare la situazione creando nuove piste ciclabili. Ed è proprio di una pista ciclabile situata nel cuore di Milano che vi parliamo oggi, e che in queste ore sta facendo molto discutere scatenando ironia sul web.

Pista ciclabile a Milano è un vero rompicapo

A far discutere in queste ore nel capoluogo lombardo è la nuova pista ciclabile - non ancora terminata - che collega piazza Tricolore a piazza San Babila. Al centro delle critiche e dell’ironia sul web c’è l’incrocio tra corso Monforte e via Visconti di Modrone dove la segnaletica presente genera un certo caos. Le linee tratteggiate identificano diverse corsie di svolta e di marcia che generano una complessità nel capire cosa fare in quel punto e dove andare.

Ironia sul web per la nuova pista ciclabile nel centro di Milano

Sul web si è scatenata l'ironia degli utenti dei social. C’è chi se la ride prendendo spunto dalla canzone di Annalisa "Mon Amour" e scrive: "Passo io prima che passi lui o passa lei che investe lui o lui che tampona lei".

Altri utenti ritengono che la pista ciclabile sia “bella per chi vuole finire in ospedale”. C'è chi pensa si tratti di un nuovo gioco ideato dal Comune, passando dal “siamo pronti per giocare a dama” oppure al Tetris.

Non tutti però la pensano allo stesso modo. Non manca infatti chi è favorevole alla nuova pista ciclabile, seppur con qualche difficoltà nel comprendere alcune direzioni. Siamo certi però, che con il passare del tempo e il completamento dei lavori della nuova pista ciclabile, anche la segnaletica subirà dei miglioramenti in modo da rendere facile il passaggio dei ciclisti e soprattutto la comprensione delle varie direzioni.