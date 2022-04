100 città Ue a impatto climatico zero entro il 2030: ci sono nove capoluoghi italiani

Saranno cento in tutto le città che parteciperanno alla missione Ue volta a individuare la strada per un futuro più sano. Si tratterebbe quindi di "città pioniere" dalle quali l'Unione Europea si aspetta di ricevere iniziative importanti per la salvaguardia del Pianeta. Tra le 100 città intelligenti troviamo nove capoluoghi italiani, vediamo quali sono.

Programma Ue "Orizzonte Europa"

Da Bruxelles parte la missione che prevede, per il biennio 2022-23, il finanziamento di 360 milioni di euro dal programma Ue per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte Europa", progetto che ha sostituito "Orizzonte 2000" e che affronta i cambiamenti climatici. Tale progetto contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e rafforza la competitività e la crescita dell'Ue.

I destinatari del finanziamento saranno 100 città europee che avranno il compito di promuovere percorsi di innovazione verso la neutralità climatica entro il 2030. Il progetto si svilupperà attraverso azioni che vedranno impegnati cittadini e imprese in un unico obiettivo: raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori. Mobilità, efficienza energetica e aree verdi urbane saranno i pilastri intorno ai quali si svilupperanno progetti che potranno prevedere anche iniziative congiunte con altri programmi Ue.

Si tratta di un progetto dal quale la Ue si aspetta grandi risultati, come dice anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: "Queste città pioniere avranno il compito di mostrarci la strada verso un futuro più sano e un Pianeta più vivibile, in un viaggio che parte oggi".

Tra le 100 città prescelte ce ne sono anche 12 al di fuori dell’Unione Europea ma associate al programma Horizon Europe: sono Elbasan in Albania, Sarajevo in Bosnia Erzegovina, Reykjavík in Islanda, Eilat in Israele, Podgorica in Montenegro, Oslo, Stavenger e Trondheim in Norvegia, Istanbul e Izmir in Turchia, Bristol e Glasgow nel Regno Unito.

Bruxelles sceglie 9 capoluoghi italiani tra le 100 città intelligenti

Saranno ben nove i capoluoghi italiani "chiamati" a lavorare nell'individuazione di un percorso che ci conduca ad avere un Pianeta più green. Si tratta delle toscane Firenze e Prato, alle quali si uniscono Roma, Torino, Milano, Bologna, Padova, Bergamo e Parma.