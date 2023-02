Neve a Tokyo: le immagini spettacolari dal Giappone. VIDEO

Una coltre bianca ha coperto nei giorni scorsi Tokyo, la capitale del Giappone: la neve è caduta sulla città nella mattina di venerdì creando immagini spettacolari, ma causando anche qualche disagio. Alcuni treni e voli aerei sono stati cancellati, mentre le autorità di Tokyo hanno consigliato ai lavoratori di fare smart working laddove possibile. A causare la nevicata è stato un sistema di bassa pressione, che ha colpito l’isola di Honshu, dove è situata la capitale.

Neve a Tokyo: la situazione in Giappone

Non sono attese altre nevicate nei prossimi giorni sulla capitale, secondo quanto riferito dall’Agenzia Meteorologica del Giappone. I disagi per i viaggiatori si sono concentrati soprattutto nell’area di Tokyo, dove alcuni treni e voli sono stati cancellati, nella prefettura di Shizuoka e nella regione di Koshin. Nella giornata di venerdì sono stati cancellati in totale 99 voli interni. Sabato, invece, sono caduti 40 centimetri di neve nella regione di Kanto-Koshin, 30 nella regione di Tohoku lungo la costa pacifica, 15 nella prefettura di Shizuoka, 10 nell’area sud della regione di Tanto e 5 a Tokyo.