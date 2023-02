Neve sul Partenone: lo spettacolo ad Atene. VIDEO

Uno dei luoghi più importanti della storia dell’umanità imbiancato dalla neve: è questo lo spettacolo a cui hanno potuto assistere i cittadini di Atene. La capitale della Grecia in questi giorni è stata investita da un’ondata di gelo: le temperature rigide e i forti venti hanno causato diversi disagi, ma hanno portato la neve sopra l’Acropoli di Atene e il Partenone.

Neve sul Partenone: il gelo in Grecia

Le correnti gelide che hanno colpito il paese ellenico sono arrivate anche in Italia, e hanno portato le temperature sotto lo zero. Il gelo, come detto, non ha solo portato la neve sul Partenone e su Atene, ma ha anche causato qualche disagio: i collegamenti via mare, come riporta Sky TG24, sono stati interrotti e si sono registrati rallentamenti alla viabilità anche su strade e autostrade. Le autorità della capitale greca hanno invitato i cittadini a non lasciare le case se non per stretta necessità.