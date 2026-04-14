Neve in Piemonte: imbiancate le montagne, torna l'inverno

Un’intensa ondata di maltempo, nelle scorse ore ha dato vita a una nevicata di primavera in Piemonte. Il sole dei giorni scorsi che ha riscaldato le vette alpine sembra essere momentaneamente sparito, cancellato dall’arrivo della neve che ha regalato un’atmosfera praticamente invernale.

Maltempo in Piemonte con nevicata di primavera: sembra inverno

L’aria fredda e umida che ha dato vita all’intensa nevicata nelle scorse ore è dovuta alla depressione climatica arrivata dall’Algeria e che in queste ore sta risalendo verso il Mar Tirreno. Gli accumuli più intensi di candida neve bianca si sono verificati a partire da un'altitudine di 2.300 metri in su, regalando così un passaggio tipico della stagione invernale e non di certo quello che abitualmente vediamo in una primavera inoltrata.

Imbiancate le Alpi Graie e Pennine

Il fenomeno della neve di primavera ha maggiormente colpito le aree che comprendono le Alpi Graie e Pennine. Proprio in quelle zone gli accumuli di neve che si sono formati nelle scorse ore sono quelli più significativi.

Nei pressi del Rifugio Selleries, la pioggia che è venuta giù, grazie all’aria umida delle scorse ore, si è trasformata in neve, con fiocchi pesanti che sono riusciti a raggiungere addirittura quota 1.400 metri.

Ritorno alla temperatura primaverile nelle prossime ore

L'ondata di maltempo che ha regalato l'intensa nevicata nelle scorse ore sulle Alpi piemontesi, dovrebbe, stando alle previsioni meteo, attenuarsi nella giornata di oggi, martedì 14 aprile 2026, facendo in modo che le temperature possano tornare in maniera graduale a quelle tipiche di questa stagione.