FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Neve in Piemonte: imbiancate le montagne, torna l'inverno

Neve in Piemonte: imbiancate le montagne, torna l'inverno

Intensa ondata di maltempo con tanto di neve in Piemonte. Imbiancate le montagne, il paesaggio è quello invernale anche se siamo in primavera inoltrata.
Clima14 Aprile 2026 - ore 12:54 - Redatto da Meteo.it
Clima14 Aprile 2026 - ore 12:54 - Redatto da Meteo.it

Un’intensa ondata di maltempo, nelle scorse ore ha dato vita a una nevicata di primavera in Piemonte. Il sole dei giorni scorsi che ha riscaldato le vette alpine sembra essere momentaneamente sparito, cancellato dall’arrivo della neve che ha regalato un’atmosfera praticamente invernale.

Maltempo in Piemonte con nevicata di primavera: sembra inverno

L’aria fredda e umida che ha dato vita all’intensa nevicata nelle scorse ore è dovuta alla depressione climatica arrivata dall’Algeria e che in queste ore sta risalendo verso il Mar Tirreno. Gli accumuli più intensi di candida neve bianca si sono verificati a partire da un'altitudine di 2.300 metri in su, regalando così un passaggio tipico della stagione invernale e non di certo quello che abitualmente vediamo in una primavera inoltrata.

Imbiancate le Alpi Graie e Pennine

Il fenomeno della neve di primavera ha maggiormente colpito le aree che comprendono le Alpi Graie e Pennine. Proprio in quelle zone gli accumuli di neve che si sono formati nelle scorse ore sono quelli più significativi.

Nei pressi del Rifugio Selleries, la pioggia che è venuta giù, grazie all’aria umida delle scorse ore, si è trasformata in neve, con fiocchi pesanti che sono riusciti a raggiungere addirittura quota 1.400 metri.

Ritorno alla temperatura primaverile nelle prossime ore

L'ondata di maltempo che ha regalato l'intensa nevicata nelle scorse ore sulle Alpi piemontesi, dovrebbe, stando alle previsioni meteo, attenuarsi nella giornata di oggi, martedì 14 aprile 2026, facendo in modo che le temperature possano tornare in maniera graduale a quelle tipiche di questa stagione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Puglia: forte vento, morta una 12enne a Bisceglie e un'altra vittima a Taranto
    Clima14 Aprile 2026

    Maltempo in Puglia: forte vento, morta una 12enne a Bisceglie e un'altra vittima a Taranto

    Grave bilancio in Puglia a causa del maltempo: le violente raffiche di Scirocco, con punte oltre gli 80 km/h, hanno provocato due morti.
  • Meteo Italia: vortice con piogge, temporali e vento: che tempo farà nelle prossime ore?
    Clima14 Aprile 2026

    Meteo Italia: vortice con piogge, temporali e vento: che tempo farà nelle prossime ore?

    Prosegue il maltempo in gran parte d'Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti con tanto di allerte meteo. Le previsioni.
  • Meteo, allerta gialla il 14 aprile 2026 in Italia: ecco dove
    Clima13 Aprile 2026

    Meteo, allerta gialla il 14 aprile 2026 in Italia: ecco dove

    Scatta l'allerta gialla per il 14 aprile 2026 in Italia per maltempo e criticità: ecco dove.
  • Meteo metà aprile 2026: pioggia e temporali sull'Italia, ecco dove
    Clima13 Aprile 2026

    Meteo metà aprile 2026: pioggia e temporali sull'Italia, ecco dove

    Torna il maltempo in Italia con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza
Tendenza14 Aprile 2026
Meteo: ultima parte di settimana con ondata di caldo tipica di inizio giugno! La tendenza
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana vede un dominio anticiclonico con temperature oltre la norma, tipiche degli inizio di giugno.
Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
Tendenza13 Aprile 2026
Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
Anticiclone delle Azzorre a partire dal Centro-Nord. Le temperature saranno in aumento e si assesteranno su valori di alcuni gradi oltre la norma
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
Tendenza12 Aprile 2026
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
La tendenza meteo fino a metà settimana vede condizioni di maltempo sull'Italia con temperature in calo, da giovedì 16 graduale miglioramento.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 14 Aprile ore 16:24

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154