Neve in Emilia-Romagna e Toscana: imbiancato l'Appennino e Abetone - FOTO

Il freddo di queste ore, che ha raggiunto il nostro Paese proprio questa notte, ha portato con se anche la prima neve. L'ondata di "gelo", che interesserà tutta l'Italia da Nord a Sud nella giornata di oggi e anche in quella di domani, porterà un momentaneo abbassamento delle temperature in molte regioni italiane. Non mancheranno inoltre, forte vento e nevicate, soprattutto nelle località dell'Appennino Tosco-Emiliano e in quelle delle regioni centrali adriatiche.

Prima neve in Emilia-Romagna

Nelle scorse ore sono state segnalate nevicate in Emilia-Romagna e Toscana. Per quello che riguarda la neve caduta in Emilia-Romagna, le previsioni meteo ci informano che durante l'arco della giornata, la neve dovrebbe arrivare fin sotto i 1000 metri di quota.

La neve si è spinta la scorsa notte fino a bassa quota sulle Alpi orientali. Questa la situazione alle Cave del Predil 900 m, Tarvisio. Da meteo&radar Italia pic.twitter.com/4yanAB0RH1 — ZONA FRANCA (@francang1950) November 14, 2024

Paesaggi innevati sono stati segnalati in provincia di Forlì Cesena: in particolare sulle cime dei monti di Campigna, a 1068 metri di quota. Prime nevicate registrate anche sul Monte Fumaiolo, sempre in provincia di Forlì Cesena e sul Monte Carpegna situato a Rimini. Imbiancati anche il passo del Lupo e il lago della Ninfa, sul monte Cimone, in provincia questa volta di Modena.

Nevica sull'Appennino romagnolo: qui siamo in Campigna zona Burraia a 1360 metri ma i primi fiocchi sono segnalati anche sul Monte Fumaiolo (FC) e Monte Carpegna (RN). Zona Campigna fiocchi fin sotto i 1000 metri di quota ❄️ da Emilia-Romagna meteo pic.twitter.com/dMSdy521YU — ZONA FRANCA (@francang1950) November 14, 2024

Nevicata in Toscana: ricoperto di bianco l'Abetone

La prima neve è giunta anche in Toscana, grazie all'ondata di freddo di questa notte. Nonostante i pochi fiocchi di neve, il paesaggio risulta innevato anche sull'Abetone. Ricoperte di banco le montagne e le strade della stazione celebre sciistica, compresa la piazza principale del Paese. L'arrivo prematuro della neve offre buone possibilità per un inizio di stagione sciistica favorevole.