Neve in Alto Adige: fiocchi fino a 1000 metri, traffico in tilt.

Foto di repertorio

Questa mattina, in Alto Adige, si è tornati in pieno inverno. Tutta colpa di una rapida perturbazione che ha portato fiocchi di neve fino a 1000 metri. Si sono imbiancati così i vari rilievi e le piste da sci, per la gioia degli appassionati degli sport invernali. La neve ha regalato così immagini davvero suggestive rendendo il paesaggio ancor più magico e affascinante. Peccato però che si siano verificati diversi disagi su strade e autostrade con il traffico in tilt.

Neve in Alto Adige: le ultime news dopo il ritorno ad un clima invernale

L' Alto Adige si è risvegliato in pieno inverno. Nelle ultime ore la neve è scesa fin verso i 1000 metri di quota, imbiancando i rilievi e le piste da sci. Il paesaggio innevato ha creato subito una certa magia e in tanti hanno immortalato questa giornata di metà aprile all'insegna della neve.

I fiocchi di neve hanno raggiunto anche Vipiteno e il Brennero, interessando le corsie dell’autostrada A22 e creando diversi disagi per la viabilità. Si sono registrate code a causa anche e soprattutto dei mezzi pesanti in difficoltà e per colpa dei lavori in corso in direzione Sud, tra Vipiteno e Bolzano Sud.

Le arterie stradali di montagna, imbiancate dalla neve, hanno richiesto la massima prudenza da parte degli automobilisti. Ad aggravare la situazione, si è verificata la chiusura del Passo Gardena per motivi precauzionali in materia di sicurezza.

Nulla che non fosse già stato annunciato dagli ultimi bollettini meteo. Sul Brennero erano attesi circa 20 centimetri di neve fresca e il direttore dell'agenzia per la protezione civile Klaus Unterweger aveva fatto sapere che: "Poiché su alcune strade e sull'Autostrada del Brennero è prevedibile la presenza di neve, invitiamo tutti gli utenti della strada ad adeguare alle condizioni meteo l'equipaggiamento dei loro veicoli e la loro condotta sulle strade, dove è necessario prestare grande attenzione"

Situazione neve nelle altre regioni

I fiocchi di neve non hanno imbiancato solo il Trentino Alto Adige. Nelle ultime ore, la perturbazione che sta attraversando l’Italia ha portato neve sulle Alpi oltre 1200-1700 metri. I fiocchi nelle scorse ore hanno imbiancato alcune località di: Lombardia e Piemonte.