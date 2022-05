Nella Senna appare un’orca, stupore in Francia. Cosa ci fa un'orca nella Senna?

Foto di repertorio

Cosa ci fa un'orca nella Senna? Se lo sono chiesti in molti. L'avvistamento ha causato parecchio stupore in Francia e sui social tanto che la notizia ha fatto il giro del mondo. Un esemplare maschio di orca è apparso a una trentina di miglia dalla costa lo scorso 5 aprile. A quanto pare l'esemplare è poi rimasto nei paraggi perché negli ultimi giorni è stato visto nei pressi di Yainville che si trova a oltre 60 chilometri dalla foce.

Orca nella Senna: stupore in Francia

Vedere un'orca nella Senna è una cosa davvero rara. Si tratta di esemplari marini che solitamente si avvistano in Scozia, in Islanda o in Norvegia e non di certo in Francia per non dire, poi, nella Senna.

Ecco perché, vista l'eccezionalità dell'evento, la notizia ha fatto il giro del mondo. Tutti sono rimasti colpiti dal 'viaggio' compiuto dall'animale. Allo stesso tempo gli specialisti hanno cominciato a interrogarsi sulle dinamiche all'origine della presenza dell'orca nella Senna e anche a preoccuparsi per la salute dell'animale, che ha pronostici di vita sfavorevoli.

Tra le ipotesi avanzate sulle cause che hanno portato l'orca ad approdare nella Senna vi è quella che si trattasse di un esemplare escluso da un gruppo o che si è isolato a causa di una malattia. Pensando alla causa legata alla malattia, gli scienziati hanno ipotizzato che l'orca abbia cercato acque più tranquille dove rimanere in pace in attesa della guarigione e abbia cercato un posto dove trovare cibo con facilità e senza alcuno stress.