Nel fine settimana qualche nuvola in più al Sud e sulle Isole

L'anticiclone verrà disturbato da una depressione posizionata sul Nord Africa, che richiamerà nuvole al Sud e sulle Isole.

Le previsioni per le prossime ore



Nella giornata di giovedì il tempo resterà stabile e soleggiato quasi ovunque tranne su parte del Sud e sulle Isole, dove saranno possibili annuvolamenti ma che lasceranno comunque spazio al sole; non è esclusa qualche sporadica pioggia nel sud della Sardegna. Sulle pianure del Nord sarà ancora molto probabile la formazione di nebbie, particolarmente fitte sulla fascia centrale della Pianura Padana, dove potrebbero persistere anche nella parte centrale del giorno. Le nebbie torneranno a infittirsi a fine giornata anche nelle valli tra Toscana e Umbria, in Campania e Puglia. In serata tendenza ad un aumento della nuvolosità tra Liguria, Toscana occidentale e basso Piemonte. Temperature stazionarie o in lieve rialzo, tranne nelle zone più nebbiose del Nord.



Anche nei giorni successivi dominerà l’alta pressione che garantirà condizioni prevalenti di tempo stabile in una prospettiva di una prolungata fase senza piogge significative. Venerdì, in particolare, saranno possibili annuvolamenti in Liguria, Sardegna e parte delle regioni centrali tirreniche con nebbie diffuse e localmente persistenti in Pianura Padana. Nel resto del Paese, invece, prevarranno le schiarite.



Nel fine settimana tempo stabile e soleggiato sulle regioni del Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Altrove, invece, saranno presenti annuvolamenti sparsi accompagnati comunque da uno scarso rischio di pioggia a causa dell’avvicinamento di una area di bassa pressione posizionata sul Nord Africa. Sarà ancora molto probabile la formazione di nebbie soprattutto sulle pianure del Nord durante le ore più fredde. Le temperature non subiranno particolari variazioni, rimanendo su valori intorno alla media o leggermente al di sopra.

Foto iStock/Getty Images