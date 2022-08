Tutto quello che sappiamo della nuova missione della Nasa sulla Luna (la Cristoforetti è tra le candidate)

Cosa sappiamo della nuova missione della Nasa sulla Luna, ovvero la missione Artemis per cui tra le candidate c'è anche l'italiana Samantha Cristoforetti? Si parte da una data molto importante, lunedì 29 agosto, alle 14.33 ora italiana dal Launch Complex 38B del Kennedy Space Center, in Florida, prenderà il via il lancio della capsula Orion, senza astronauti, per la missione Artemis I. E' il primo passo di un più ambizioso progetto che, entro il 2025, dovrebbe riportare degli esseri umani sul nostro satellite. Ecco tutte le news.

Nasa sulla Luna, missione Artemis 1: ecco tutte le ultime news in merito

Cosa sappiamo della missione Artemis che porta la Nasa nuovamente sulla Luna? Arriva dopo Apollo, che ha ceduto il testimone all'altra dea Artemide. Ripoterà l'uomo sulla Luna: l'ultima volta risale al dicembre del 1972 con il geologo Harrison Schmitt e il comandante Eugene Cernan (il pilota Ron Evans rimase in orbita). Intanto, lunedì 29 agosto 2022 dal Launch Complex 38B del Kennedy Space Center, in Florida, decollerà ufficialmente la missione Artemis I, per ora senza astronauti a bordo.

Si tratta di una missione che prenderà il via alle 14:33 ora italiana e che durerà, secondo quanto è stato stimato, 42 giorni, 3 ore e 20 minuti. Se, causa maltempo, il decollo dovrà essere rimandato, due sono le date a disposizione. Quali?

venerdì 2 settembre

lunedì 5 settembre

Durante la conferenza stampa il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea Esa, Josef Aschbacher, ha svelato che parteciperanno alla missione lunare tre astronauti Esa della Classe del 2009. Vale a dire tre fra:

Luca Parmitano

Andreas Mogensen

Alexander Gerst

Matthias Maurer

Thomas Pesquet

Tim Peake

Samantha Cristoforetti

Quest'ultima è al momento impegnata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Cos'altro sappiamo? Secondo quanto annunciato in conferenza stampa, l’obiettivo principale della missione è testare a fondo i sistemi integrati prima delle missioni con equipaggio, facendo funzionare la navicella spaziale in un ambiente profondo, testando lo scudo termico di Orion e recuperando il modulo dell’equipaggio dopo il rientro, la discesa e l’atterraggio.

Toccherà successivamente ad Artemis II testare la presenza in orbita di ben quattro astronauti. Mentre Artemis III ne "sgancerà" due. Le tre missioni saranno tutte finanziate dalla Nasa e in stretta collaborazione con gli altri enti spaziali del mondo, tra Europa, Canada e Giappone.

Quanto costa il programma Artemis?

Il costo del programma che porterà la Nasa sulla Luna si aggira intorno ai 35 miliardi di dollari. Pare inoltre che la Nasa abbia chiesto uno scostamento dell’investimento di circa 1,6 miliardi di dollari e si stima che verrà a pensare sulle tasche molto di più rispetto al fratello Apollo lanciato nel 1969. Si parla infatti di una differenza di investimento, rispetto al passato, di circa 10 miliardi.