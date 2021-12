Nasa, impresa storica: sonda spaziale si avvicina al Sole

Foto di WikiImages da Pixabay

Impresa storica per la Nasa. Per la prima volta la sonda spaziale americana, la Solar Parker Probe, si è avvicinata al Sole volando attraverso la parte più esterna dell'atmosfera. La sonda ha raccolto materiale importante che permetterà agli scienziati di studiarli e analizzarli per carpire informazioni sulla nostra stella più vicina e sulla sua influenza sul sistema solare.

Passo dopo passo il Sole inizierà a non aver più segreti per gli studiosi che, grazie a questa importante impresa, hanno ottenuto la possibilità di eseguire ricerche scientifiche di cui sentiremo sicuramente parlare a lungo.

Nasa: l'impresa compiuta dalla sonda Solar Parker Probe



La sonda Solar Parker Probe, della Nasa, è diventando il primo veicolo spaziale a compiere una impresa storica. Quale? Quella di aver volato attraverso la corona, ovvero la parte più esterna dell'atmosfera del Sole. La sonda, però, non si è solo accontentata di compiere questo 'viaggio' già passato alla storia, ma ha anche raccolto importanti campioni di particelle e campi magnetici, affinché gli scienziati possano toccare con mano la stessa sostanza di cui è fatto il Sole.

Thomas Zurbuchen - amministratore associato della Nasa per le missioni scientifiche - ha spiegato come il risultato raggiunto dalla sonda spaziale, ma soprattutto i campioni di particelle raccolte riusciranno a consentire ai ricercatori di comprendere meglio l'evoluzione del Sole per poi tentare di applicare le conoscenze ottenute alle altre stelle presenti nell'Universo.

Nour Raouafi, scienziato del progetto Parker, ha raccontato lo storico risultato raggiunto svelando: "Vediamo prove di essere nella corona nei dati del campo magnetico, nei dati del vento solare e visivamente nelle immagini. Possiamo effettivamente vedere l'astronave volare attraverso strutture coronali che possono essere osservate durante un'eclissi solare totale". Raouafi ha poi aggiunto: "Volando così vicino al Sole Parker Solar Probe ora rileva condizioni nello strato dominato magneticamente dell'atmosfera solare che non abbiamo mai potuto prelevare prima". Dopo tre anni dalla sua partenza la sonda spaziale ha centrato il suo obiettivo raccogliendo immagini spettacolari mentre sorvola elementi luminosi chiamati stelle filanti coronali che sono visibili dalla Terra solo durante le eclissi solari totali.

Si è compiuto così un nuovo e gigantesco passo in avanti nella scienza solare e altri se ne potranno compiere grazie all'analisi dei dati riguardanti i campioni raccolti dalla sonda. Tutti gli scienziati potranno seguire i risultati raggiunti durante tale missione leggendo in primis quanto pubblicato sulla prestigiosa rivista intitolata Physical Review Letters e successivamente su The Astrophysical Journal.

Una scoperta importante: tutti i risultati raggiunti dalla sonda spaziale

La Solar Parker Probe ha già portato a casa altri risultati sorprendenti prima di questo. Nel suo viaggio storico ha avuto modo di capire come i tornanti, ovvero le strutture magnetiche a zig-zag presenti nel vento solare, siano davvero molto abbondanti vicino al Sole. Nonostante permanga il mistero su come e dove si formino, gli scienziati hanno potuto, anche in questo caso, fare un importante passo in avanti e conoscere meglio l'Universo e il Sole.