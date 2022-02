La Nasa alla ricerca di 500 alberi provenienti dalla Luna e piantati sulla Terra: i Moon Tree

I Moon Tree sono gli alberi della Luna. Tutto ebbe inizio durante la missione Apollo 14, la terza missione di allunaggio sulla superficie lunare, la prima di discesa sugli altopiani lunari. A guidarla nel 1971 fu il pilota Stuart Roosa che portò 500 semi di cinque specie di alberi diversi sulla Luna.

Gli alberi della Luna: piantati da Stuart Roosa durante Apollo 14

L'arrivo degli alberi sulla Luna si deve al pilota Stuart Roosa che, durante la missione Apollo 14, ha portato 500 semi di cinque specie di alberi diversi sulla superficie lunare per capire cosa sarebbe potuto accadere a queste specie vegetali in una dimensione differente da quella terrestre. Questi alberi hanno preso il nome di Moon Tree, alberi della Luna. Durante la missione Apollo 14 i semi sono rimasti in orbita per ben due giorni, ma poi si sono perse le tracce.

Dopo la missione Apollo 14 non è dato sapere che fine abbiano fatto quei semi di alberi della Luna. Alcuni sono stati dati alle guardie forestali, mentre altri sono stati affidati ai piloti della missione come ricordo. Rosemary Roosa, la figlia del pilota Stuart Roosa, continua ancora oggi a cercarli: "il servizio forestale ha iniziato a disperderli, principalmente durante il bicentenario degli Stati Uniti nel 1976, e quindi sono stati dati in dono. Quando mi imbatto in Moon Trees originali, molti di loro sono piantati in capitali di stato, giardini botanici e parchi, ma non c’era documentazione formale di cui sono a conoscenza". Stando alle ricerche della NASA alcuni alberi della luna si trovano in varie parti del mondo; tre Moon Trees sono in Brasile, uno in Francia e ben 12-15 alberi in Regno Unito anche se la Royal Astronomical Society non è riuscita a rintracciarne nessuno.

Nasa e Moon Tree, dove si trovano gli alberi della Luna?

A distanza di anni dall'arrivo dei primi semi di albero sulle Luna, Rosemary Roosa ha un sogno da realizzare: "il mio obiettivo è che i semi dell'albero della luna vengano rispediti sulla Luna e piantati lì, diventando finalmente dei Moon tree. Non sapevamo nulla di cosa sarebbe successo alla vita quando avesse lasciato l'atmosfera o cosa sarebbe successo in condizioni di microgravità. Avevamo bisogno di sapere se la vita poteva sopravvivere lassù prima di iniziare a inviare qualsiasi cosa di più importante per tutti".

Rosemary Roosa, la figlia del pilota Stuart Roosa, ha raccontato: "l'ultimo Albero della Luna che io conosca, io e mio padre lo abbiamo piantato ad Austin, in Texas, alla fine degli anni '70. Ero nel cortile sul retro e lui ha detto: 'Ehi, questo è l'ultimo dei semi dell'albero della luna che ho, piantiamolo e vediamo cosa succede'. Era un sicomoro americano e ho parlato con il proprietario della casa ed è ancora in crescita". Dopo la morte del padre, Rosemary Roosa ha fondato la Moon Tree Foundation proprio in sua memoria. La Nasa, con la collaborazione dello scienziato planetario Dave Williams, sta cercando di rintracciare dove siano finiti questi alberi della Luna. Stando ad un elenco stilato proprio dall'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d'America, sono più di 60 le piante di prima generazione ancora vive.