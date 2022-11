Multe, dal 1° gennaio 2023 ci sono novità e non sono buone notizie

Novità in arrivo per gli automobilisti a partire dal 1° gennaio 2023, ecco i rincari anche sulle multe. Vediamo insieme di quanto aumenteranno e perché.

Multe, rincari dal 1° gennaio 2023

Il 2023 porterà agli italiani diverse novità dal punto di vista economico, ma ce n'è una che davvero nessuno vorrebbe: l'aumento dei costi delle multe. Dopo i rincari sull'energia che hanno coinvolto praticamente ogni tipo di spesa, dal gas alla corrente elettrica e di conseguenza arrivando fino a tutti i prodotti e beni di prima necessità come pane, farina e altri alimenti, ora gli aumenti toccano anche le sanzioni del Codice della strada.

Risulta difficile comprendere in che modo la guerra in Ucraina abbia scatenato un effetto domino tale da raggiungere anche le multe, che di fatto non hanno di certo bisogno di energia elettrica per essere comminate. No, niente di tutto ciò, il motivo di questo rincaro è del tutto distante da quanto sta accadendo negli ultimi mesi ed è un evento che sarebbe successo ugualmente con o senza guerra, ma perché?

Secondo la legge italiana, l'importo delle multe e delle sanzioni viene rivalutato ogni 2 anni e modificato in base a una serie di fattori. Il dato che viene preso in considerazione è il cosiddetto Foi, ovvero l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'Istat lo elabora su base mensile e, stando ai dati raccolti negli ultimi 2 anni, la crescita del Foi a ottobre 2022 è dell'11,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. Una crescita del Foi corrisponde a una crescita della spesa media e, di conseguenza, sale anche il valore delle multe. Ma di quanto aumenteranno le multe stradali a partire dal 1° gennaio 2023? Al momento non c'è una cifra esatta, poiché bisognerà attendere il Foi di dicembre 2022, è da quel dato che dipenderanno le spese del 2023.

Anche se, grossomodo, l'indice non dovrebbe discostarsi troppo dal +11,4% registrato a ottobre e quindi dovremmo avere un aumento di circa il 10%, a essere ottimisti. Proviamo a dare un idea di quanto pagheremmo in più nel 2023: consideriamo che se attualmente guidando col cellulare in mano dovremmo pagare 165 euro, dal 2023 la cifra salirebbe a 184 euro, mentre dai 42 per un divieto di sosta arriveremmo a 47. L'incremento non è valido per tutti i tipi di sanzioni ma varia gradualmente in base al tipo di infrazione, ma gli automobilisti non hanno preso affatto bene questa notizia che, dopo i rincari sul carburante, rende sempre meno conveniente uscire in macchina.