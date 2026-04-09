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Mozziconi di sigarette sulle spiagge italiane: 77 ogni 100 metri, aumentano i divieti di fumo

Dai dati allarmanti di Legambiente alle azioni concrete dei cittadini: perché i mozziconi sono tra i rifiuti più pericolosi per il mare e cosa si sta facendo per fermare l’inquinamento delle spiagge italiane.
Sostenibilità9 Aprile 2026 - ore 09:45 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità9 Aprile 2026 - ore 09:45 - Redatto da Meteo.it

Le spiagge italiane sono sempre più invase dai mozziconi di sigaretta, una presenza ormai costante che rappresenta una delle principali forme di inquinamento dei litorali.

A lanciare l’allarme sono i nuovi dati dell’indagine Beach Litter diffusi da Legambiente in vista della Giornata nazionale del mare dell’11 aprile e del weekend di mobilitazione del 10, 11 e 12 aprile con “Spiagge e Fondali Puliti 2026”.

Quello che emerge è il quadro di un’emergenza silenziosa, spesso sottovalutata, ma capace di avere un impatto concreto su ambiente, mare e biodiversità.

I dati sui mozziconi di sigaretta sulle spiagge italiane

Negli ultimi dodici anni di monitoraggio, dal 2014 al 2026, sono stati raccolti e catalogati oltre 50.000 mozziconi di sigaretta in 653 transetti lungo le coste italiane. La media è impressionante: 77 cicche ogni 100 metri di spiaggia.

Questo dato colloca i mozziconi al secondo posto tra i rifiuti più diffusi sui litorali, subito dopo i frammenti di plastica. Se si considera l’intera categoria dei rifiuti legati al fumo, che comprende anche accendini e pacchetti, i mozziconi rappresentano l’87% del totale.

Ancora più preoccupante è il quadro complessivo: oltre 512.000 rifiuti raccolti in dodici anni, con una media di 785 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, di cui l’80% costituito da plastica.

Un gesto di inciviltà che diventa emergenza ambientale

Dietro questi numeri c’è un comportamento diffuso e spesso sottovalutato: l’abbandono dei mozziconi.

Un gesto che non è solo incivile, ma anche illegale, considerando che la normativa italiana prevede sanzioni da 30 a 300 euro per chi getta cicche a terra, in acqua o negli scarichi.

Nonostante ciò, la mancanza di controlli efficaci e di politiche strutturate continua ad alimentare il problema. Il risultato è un inquinamento costante che si accumula nel tempo e che colpisce in particolare gli ecosistemi costieri.

Spiagge e Fondali Puliti 2026: la mobilitazione di Legambiente

Per contrastare questa situazione, Legambiente rinnova il suo impegno con la 36esima edizione di “Spiagge e Fondali Puliti”, una delle campagne ambientali più longeve in Italia.

L’iniziativa, in programma dal 10 al 12 aprile, coinvolgerà oltre 80 attività distribuite in 16 regioni italiane. Volontari, cittadini e associazioni scenderanno in campo per ripulire spiagge, fondali, foci di fiumi e torrenti, ma anche per sensibilizzare sull’importanza della raccolta differenziata e della gestione sostenibile dei rifiuti.

Le iniziative sul territorio italiano

Dalla Campania all'Emilia-Romagna, passando per Abruzzo, e Puglia, saranno numerosi gli appuntamenti dedicati alla pulizia delle coste. In Campania, ad esempio, le attività interesseranno la Baia d’Argento ad Ascea e il litorale di Castel Volturno. In Calabria, i volontari saranno impegnati sulla spiaggia di Pellaro, mentre in Abruzzo le attività si concentreranno lungo la costa teramana, con momenti dedicati anche alla tutela della fauna locale.

Le iniziative non si limiteranno alle coste marine, ma coinvolgeranno anche fiumi e territori interni grazie a progetti specifici dedicati alla riduzione dell’inquinamento nei bacini fluviali.

Un impegno che coinvolge anche l’Europa

La mobilitazione si estende anche oltre i confini italiani grazie al gemellaggio con “Clean-up the MED”, che coinvolgerà 12 paesi del Mediterraneo. Scuole, università e associazioni ambientaliste collaboreranno per ripulire i litorali e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale.

Il problema dei mozziconi: perché sono così pericolosi

I mozziconi di sigaretta non sono semplici rifiuti. I filtri sono composti principalmente da acetato di cellulosa, una plastica che non si biodegrada facilmente e che può rimanere nell’ambiente per anni.

Microplastiche e sostanze tossiche

Con il tempo, i filtri si frammentano in particelle sempre più piccole, trasformandosi in microplastiche che si disperdono nel mare. Questo processo non solo prolunga la loro presenza nell’ambiente, ma aumenta anche il rilascio di sostanze tossiche come nicotina e metalli pesanti.

Studi recenti hanno evidenziato come, anche dopo anni, i mozziconi continuino a rilasciare composti chimici dannosi, alterando le comunità microbiche e compromettendo lo sviluppo degli organismi marini.

Impatti sulla biodiversità marina

L’inquinamento da mozziconi rappresenta una minaccia concreta per numerose specie animali. In Italia, tra quelle più vulnerabili ci sono la tartaruga Caretta caretta e il fratino, un piccolo uccello che nidifica sulle spiagge.

Specie a rischio lungo le coste italiane

La tartaruga marina, sempre più presente sulle coste italiane a causa dell’aumento delle temperature, rischia di ingerire microplastiche derivanti dai filtri. Il fratino, invece, è particolarmente sensibile all’alterazione dell’habitat dunale, compromesso dalla presenza di rifiuti e dal disturbo umano. La combinazione tra inquinamento e perdita di habitat rende queste specie sempre più fragili.

Ritardi normativi e responsabilità dei produttori

Nonostante le direttive europee, l’Italia registra ancora ritardi nell’applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore per i prodotti del tabacco. Questo principio prevede che i produttori contribuiscano economicamente alla gestione dei rifiuti, inclusa la pulizia e la raccolta dei mozziconi.

Le buone notizie: cresce la sensibilità ambientale

Non mancano segnali positivi. In diverse città italiane stanno aumentando le ordinanze antifumo sulle spiagge e lungo i litorali. Sono già 18 i comuni che hanno introdotto limitazioni, tra cui Pesaro, Rimini, Cesenatico e diverse località della Sardegna.

Anche Roma si prepara a vietare il fumo sulle spiagge del litorale, con possibili restrizioni già dall’estate 2026. Queste iniziative dimostrano una crescente attenzione verso la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Tiriamolisù: una spiaggia pulita è una spiaggia più felice

Il messaggio della campagna 2026 è chiaro: “tiriamolisù”. Un invito simbolico e concreto a raccogliere i rifiuti e restituire alle spiagge il loro equilibrio naturale.

Attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e la condivisione sui social, Legambiente punta a trasformare un gesto semplice in un’azione collettiva capace di fare la differenza. Perché una spiaggia più pulita non è solo più bella, ma è anche più sana, più vivibile e più rispettosa dell’ambiente che ci circonda.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Aprile ore 14:49

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