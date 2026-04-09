Meteo, lunga fase stabile: anche oggi temperature fino a 26 gradi

Gli ultimi aggiornamenti confermano che nei prossimi giorni l’alta pressione, nonostante qualche segno di stanchezza, occuperà ancora stabilmente il nostro Paese: almeno fino a venerdì ci attendono quindi condizioni di tempo sostanzialmente stabile e soleggiato, con piogge assenti, ventilazione debole e temperature che, sebbene il leggero calo, rimarranno in generale al di sopra delle medie stagionali. Nel fine settimana appare probabile un ulteriore indebolimento dell’alta pressione e nella giornata di domenica la prima perturbazione del mese si avvicinerà dal Nord Africa verso la Sardegna e le regioni di Nord-Ovest; tra lunedì e martedì questa perturbazione porterà un peggioramento con maltempo diffuso sull’Italia, un calo termico e un decido rinforzo dei venti.

Previsioni meteo per giovedì 9 aprile

Giovedì cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte dell’Italia, con temporanei e innocui annuvolamenti al Nordest e, nel pomeriggio, lungo le zone appenniniche. In serata nuvole in aumento tra Puglia e Basilicata. Venti a tratti moderati in Puglia, basso Adriatico e Ionio, in prevalenza deboli altrove. Temperature massime in calo al Sud e regioni centrali adriatiche, ma che restano in generale al di sopra della norma, in particolare al Nord.

Previsioni meteo per venerdì 10 aprile

Venerdì al mattino un po’ di nuvolosità innocua sulle Alpi Orientali, soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo al Nordest e zone appenniniche. Temperature senza grandi variazioni e ancora al di sopra della norma.