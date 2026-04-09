Meteo, sole e caldo sull'Italia: quanto durerà?

Gli ultimi aggiornamenti confermano che nei prossimi giorni l’alta pressione, nonostante qualche segno di stanchezza, occuperà ancora stabilmente il nostro Paese: almeno fino a venerdì ci attendono quindi giornate di tempo sostanzialmente stabile e soleggiato, con piogge assenti, ventilazione debole e temperature che, sebbene il leggero calo, rimarranno in generale al di sopra delle medie stagionali. Nel fine settimana appare probabile un ulteriore indebolimento dell’alta pressione, ma senza il passaggio di una vera e propria perturbazione organizzata: le condizioni meteo dovrebbero quindi rimanere improntate a un tempo nel complesso buono, con appena un modesto aumento dell’instabilità pomeridiana sulle zone interne e temperature più vicine alle medie stagionali. Le proiezioni a lungo termine, sebbene con un grado di incertezza non trascurabile, indicano che la prima perturbazione capace di portare diffuso maltempo sull’Italia potrebbe invece arrivare agli inizi della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 9 aprile

Giovedì cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta Italia, con temporanei e innocui annuvolamenti per lo più confinati al Nordest e basso versante tirrenico. Venti sempre in prevalenza deboli. Temperature massime in calo al Sud e regioni centrali adriatiche, ma sempre in generale al di sopra della norma in quasi tutta Italia e in particolare al Nord.

Previsioni meteo per venerdì 10 aprile

Venerdì al mattino un po’ di nuvolosità innocua sulle Alpi Orientali, soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo al Nordest e zone appenniniche. Temperature senza grandi variazioni e ancora al di sopra della norma.