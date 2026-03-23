FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Missioni Green dell’app Meteo.it: l’obiettivo di marzo della comm...

Missioni Green dell’app Meteo.it: l’obiettivo di marzo della community e la Top Ten individuale

Dopo l’ottimo risultato di febbraio, abbiamo raddoppiato l’obiettivo: 10.000 attività sostenibili della community entro il 31 marzo. Ecco anche chi è in testa nella classifica individuale.
Sostenibilità23 Marzo 2026 - ore 09:33 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità23 Marzo 2026 - ore 09:33 - Redatto da Meteo.it

Impegnandoci ancora di più tutti insieme, possiamo farcela! L’obiettivo è raddoppiato e ambizioso: arrivare come community di Meteo.it a 10.000 attività sostenibili entro il 31 marzo.

Dopo l’ottimo risultato di febbraio, quando siamo arrivati a 5.000 attività sostenibili una settimana prima della fine del mese, abbiamo alzato l’asticella a 10.000. Possiamo farcela: insieme per il Pianeta.

Tutto sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.

App Meteo.it: come partecipare

Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.
Accedi alle Missioni Green dalla homepage.
Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.

Registra le tue routine di sostenibilità (anche piccole).
Completa più Missioni Green possibile: più azioni = più XP.
Controlla la classifica e prova a superare il tuo record.
Ogni azione che registri ti fa guadagnare XP e Punti Sole e ti aiuta anche a scalare la classifica individuale

Cosa sono le Missioni Green

Le Mission Green sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.

Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Puoi registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.

Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.

Ogni azione conta: insieme possiamo fare la differenza. Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ci avvicina a uno stile di vita più sostenibile e contribuisce al cambiamento collettivo.

La nuova Top Ten: cambio al vertice

Sull’app c’è anche la classifica individuale, continuamente aggiornata, per sfidarti con gli altri. Ecco la nuova Top Ten degli utenti di questa settimana.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Italia, fiumi di spazzatura: 20mila rifiuti raccolti in un anno, il Po soffoca per la plastica
    Sostenibilità19 Marzo 2026

    Italia, fiumi di spazzatura: 20mila rifiuti raccolti in un anno, il Po soffoca per la plastica

    Le attività di monitoraggio legate al progetto Adopt Rivers and Lakes del WWF hanno lanciato l'allarme: 62% di rifiuti di plastica nel Po.
  • Caldo in aumento, fino a 500 mila morti premature in più l'anno. Ecco perché secondo lo studio su The Lancet
    Sostenibilità18 Marzo 2026

    Caldo in aumento, fino a 500 mila morti premature in più l'anno. Ecco perché secondo lo studio su The Lancet

    Uno studio pubblicato su The Lancet Global Health: l’aumento delle temperature potrebbe far crescere di molto il numero di morti premature.
  • Missioni Green dell’app Meteo.it: la nuova sfida al giro di boa e la nuova Top Ten
    Sostenibilità16 Marzo 2026

    Missioni Green dell’app Meteo.it: la nuova sfida al giro di boa e la nuova Top Ten

    A marzo abbiamo alzato l’asticella. Obiettivo: 10.000 attività sostenibili entro fine mese. Ecco anche la nuova Top Ten individuale.
  • Neve sempre più rara: in Italia 273 impianti sciistici dismessi, i dati di Legambiente
    Sostenibilità12 Marzo 2026

    Neve sempre più rara: in Italia 273 impianti sciistici dismessi, i dati di Legambiente

    Sempre meno neve in Italia: aumentano gli impianti dismessi. Ecco i dati nel rapporto forniti da Legambiente e le possibili soluzioni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da giovedì 26 torna l'inverno! Maltempo, neve a bassa quota e venti fino a 100 km/h
Tendenza23 Marzo 2026
Meteo: da giovedì 26 torna l'inverno! Maltempo, neve a bassa quota e venti fino a 100 km/h
La tendenza meteo da giovedì 26 conferma un'irruzione artica sull'Italia con conseguente crollo termico, neve a bassa quota e venti tempestosi.
Meteo, colpo di scena: giovedì 26 marzo torna l'inverno
Tendenza22 Marzo 2026
Meteo, colpo di scena: giovedì 26 marzo torna l'inverno
Dopo una prima parte della settimana connotata dalla graduale estensione dell’Anticiclone delle Azzorre, previsto un crollo termico e condizioni di stampo invernale
Meteo, da mercoledì 25 marzo colpo di coda dell'inverno
Tendenza21 Marzo 2026
Meteo, da mercoledì 25 marzo colpo di coda dell'inverno
Una massa d’aria fredda associata a venti anche forti, determinerà un marcato calo delle temperature con clima ed episodi di maltempo dal sapore invernale
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Marzo ore 16:14

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154