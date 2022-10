Minieolico domestico senza pale, cos'è e come funziona il nuovo alleato contro il caro bollette

Facile da installare, poco ingombrante e silenzioso, il minieolico domestico senza pale promette di essere un prezioso aiuto per abbassare notevolmente - se non addirittura azzerare - le bollette energetiche. In un momento come questo, in cui i costi della luce e del gas rischiano di pesare fin troppo sui bilanci familiari, il minieolico senza pale è davvero l'alternativa più efficace ai tradizionali pannelli solari?

Minieolico domestico senza pale, cos'è

Il questi giorni si sente molto parlare del nuovo impianto domestico minieolico senza pale. Ma di cosa si tratta? Il nuovo sistema che promette di dare un grande aiuto contro il caro bollette si presenta come un grande cilindro immobile, provvisto di ali laterali. A differenza delle più tradizionali turbine ad asse orizzontale o verticale, il minieolico non possiede pale, almeno per quanto riguarda la parte "a vista".

Il sistema di funzionamento è abbastanza semplice. La turbina, situata sul fondo dell'apparecchio, riceve il vento che viene "aspirato" dai profili alari, che hanno caratteristiche simili a quelle delle auto da corsa e consentono di generare forze aerodinamiche che amplificano il flusso d'aria catturato. Il vento che raggiunge la turbina viene trasformato in elettricità, destinata ad alimentare i nostri elettrodomestici, il televisore, il pc e ogni altro apparecchio di casa.

L'idea di un minieolico domestico è venuta a un gruppo di tecnici della texana Aeromine Technologies, che ha presentato in questi giorni il progetto per la cattura del vento, ottenendo larghi consensi sia dai Sandia National Laboratories che dalla Texas Tech University.

Minieolico senza pale, quali vantaggi?

Silenzioso, facile da installare e resistente a qualsiasi condizione atmosferica, il minieolico domestico di Aeromine promette di generare una quantità maggiore di energia con uno spazio minore. Il design compatto assicura un funzionamento silenzioso - in quanto l'apparecchio non è soggetto a vibrazioni - e capace di generare energia anche con velocità del vento inferiori rispetto a quelle necessarie per i grandi aerogeneratori industriali.

Ovviamente la resa dell'impianto minieolico senza pale domestico è strettamente correlata a un posizionamento ottimale, come avviene per tutti i dispositivi mini e micro eolici. Con un comunicato l'azienda ha dichiarato che

I sistemi possono essere costituiti da 20-40 unità installate sul bordo di un edificio rivolti verso la direzione predominante del vento. Progettata per funzionare perfettamente con il sistema elettrico esistente dell’immobile, la combinazione della soluzione eolica di Aeromine con il fotovoltaico sul tetto può generare fino al 100 percento del fabbisogno energetico in loco, riducendo al minimo la necessità di accumulo di energia

Per quanto riguarda la resa energetica dall'azienda non arrivano molti dettagli, ma un documento pubblicato sul sito del Dipartimento dell’energia USA dagli scienziati che hanno convalidato la tecnologia, rivela che il dispositivo può raggiungere un’efficienza meccanica di circa 1/3 del limite di Betz.

Certo è che una serie di aziende - tra cui la BASF Corporation - lo stanno già testando e che in un momento come questo in cui le bollette di luce e gas, soprattutto in Europa, hanno generato una vera crisi dei prezzi, anche le pale minieoliche domestiche - poco ingombranti e silenziose - potrebbero essere la soluzione per alleggerire la spesa energetica delle famiglie.