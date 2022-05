L’Europa lancia l’obbligo di pannelli solari su tutti gli edifici: ecco da quando

Tra le varie misure proposte dall’Unione Europea per diminuire la dipendenza energetica dalla Russia, ce n’è una che riguarda da vicino tutti gli italiani: la Commissione ha infatti proposto l’obbligo di installare pannelli solari su tutti gli edifici, siano essi commerciali, pubblici o residenziali. “È un piano ambizioso ma realistico”, ha detto durante l’annuncio la presidente Ursula von der Leyen.

Pannelli solari obbligatori: ecco da quando

La presidente della Commissione europea ha anche spiegato quali sarebbero i tempi da rispettare: "Proponiamo di rendere obbligatori i pannelli solari per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici residenziali entro il 2029”. Tutti gli edifici dunque dovrebbero essere dotati di pannelli solari entro l’inizio del 2030.

La dipendenza energetica dalla Russia

La mossa della Commissione europea, come detto, è pensata per diminuire la dipendenza energetica dalla Russia: per questo l’Unione con il programma RePowerEu vuole aumentare l'obiettivo per il 2030 sulle energie rinnovabili dal 40% al 45%. Per raggiungere il traguardo serve raddoppiare la capacità energetica fotovoltaica entro il 2025 e installare pannelli solari per 600 GW entro il 2030. Un programma ambizioso che richiederà finanziamenti per oltre 200 miliardi di euro.