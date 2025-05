Milano è invasa dalla cocciniglia dai filamenti cotonosi

Avete mai visto questi piccoli cerchietti bianchi appesi ai rami degli alberi? Se vi è capitato, quella che avete osservato è la Takahashia japonica, un insetto molto pericoloso per le piante che si sta infestando gli alberi del nostro Paese.

Le istituzioni hanno predisposto degli strumenti utili alla segnalazione e al monitoraggio di questa specie aliena per le nostre zone, ma la sua diffusione non sembra affatto arrestarsi. Questi cerchi bianchi arrivano dagli insetti Takahashia japonica. Si tratta di una forma di cocciniglia che sta colpendo moltissimi alberi in tutta Milano.

Tutta colpa della Takahashia japonica

Questa specie "aliena" è stata osservata per la prima volta in Europa nel 2017 e a Milano, in particolare, si sta diffondendo con grande velocità minacciando la vita delle piante.

Le femmine producono e depositano sui rami degli alberi (soprattutto quelli ornamentali) gli ovisacchi nei mesi di aprile e maggio e dopo poche settimane avviene la dischiusa delle uova. Nel caso di infestazioni circoscritte, il controllo può essere effettuato rimuovendo i rami attaccati attraverso potature fitosanitarie. Al momento non esistono principi attivi o prodotti chimici specifici e testati ufficialmente.

Una minaccia letale per gli alberi di Milano

Il vento favorisce la diffusione naturale di questi insetti, che può avvenire su brevi e lunghe distanze anche tramite mezzi di trasporto o materiale vegetale infestato (come piante o residui di potature). La facilità con cui si diffonde rende questo insetto particolarmente pericoloso, perché una prolungata infestazione può portare al progressivo insecchirsi dei rami e degli alberi. La sua notevole diffusione a Milano è quindi preoccupante.

Il servizio Fitosanitario della Regione Lombardia raccoglie segnalazioni della Takahashia japonica tramite l'app FitoDetective. Informazioni e segnalazioni anche all'email: infofito@regione. lombardia.it. Al momento però la diffusione sembra procedere inesorabile in molte zone del capoluogo lombardo.