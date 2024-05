Le migliori spiagge del 2024 dove andare in vacanza? Ecco qualche idea sulle più economiche e meno affollate

Mancano poche settimane all'ingresso dell'estate e la voglia di mare, sole e spiagge cresce a dismisura. Sono milioni gli italiani che stanno pianificando le ferie estive decidendo dove trascorrere qualche settimana all'insegna del relax. Ecco per voi alcune spiagge dove andare in vacanza classificate come le più economiche, ma anche le meno prese di mira dal turismo di massa.

Estate 2024, spiagge economiche e meno affollate dove andare in vacanza

Alzi la mano chi d'estate sogna una spiaggia tutta per sé o perlomeno non affollata a tal punto da non avere spazio per piantare l'ombrellone o per godere qualche ora di tranquillità. Con l'arrivo dell'estate sono tantissime le persone che si immaginano in riva al mare in una spiaggia da sogno circondati dalle bellezze naturalistiche.

È sempre più difficile però trovare un luogo bello e tranquillo dove poter trascorrere qualche settimana all'insegna del relax senza però rinunciare alla bellezza di un mare cristallino e di una spiaggia bianca e fine. Ecco per voi qualche spiaggia dove andare in vacanza durante l'estate 2024 classificate non solo dal punto di vista dei prezzi economici, ma anche in fatto di sovraffollamento.

Tra le spiagge più economiche e meno affollate dove andare in vacanza quest'estate c'è sicuramente quella di Minorca, una delle Isole Baleari spagnole del Mar Mediterraneo. Sicuramente più sobria rispetto alle vicine Maiorca e Ibiza, Minorca è una location meravigliosa dove poter godere di spiagge infinite, mare cristallino e un clima mediterraneo con estati calde. A Minorca è possibile trascorrere giornate al mare tra spiagge di sabbia bianca, ma anche baie nascoste e non solo. Da segnalare pure la presenza di siti storici e archeologici come la città di Mahón, situata su una scogliera che si affaccia su un grande porto, che presenta palazzi georgiani e una chiesa con radici nel XIII secolo.

Spiagge migliori per l'estate 2024: da Hvar a Paros

Tra le spiagge più economiche e meno affollate dove trascorrere l'estate 2024 c'è anche quella di Hvar, isola croata nel Mar Adriatico. L'alternativa meno affollata a Dubrovnik è una delle isole più belle del Mediterraneo con paesaggi mozzafiato, spiagge infinite, mare trasparente. Una vera e propria oasi di pace e tranquillità dove poter anche organizzare qualche visita culturale tra la città portuale di Lèsina e i suoi muri risalenti al XIII secolo, senza dimenticare la Cattedrale di Santo Stefano.

Dalla Croazia all'Italia con le piccole isole della Laguna di Venezia dove è possibile organizzare un weekend alla scoperta di gemme del territorio italiano. Burano, La Giudecca, Murano e Torcello sono dei luoghi incantevoli dove i turisti possono rilassarsi senza la confusione e la folta presenze dei turisti a Venezia. Durante l'estate il clima delle isole della Laguna è caldo e mite con temperature che sfiorano anche i 30°. Da visitare: i pittoreschi villaggi, le case dei pescatori, ma anche le piccole case veneziane.

In Grecia, invece, saltando le super affollate Mykonos e Santorini è possibile godere della magia delle isole greche nella vicina Paros. L'isola greca situata nel Mar Egeo è famosa per la presenza di lunghe spiagge dorate, acque trasparenti, ma anche piccoli villaggi dove poter assoporare la deliziosa cucina greca. Per chi pratica windsurf e il kitesurf è il luogo ideale.

Infine c'è la spiaggia di Antibes, città tra Cannes e Nizza lungo la riviera francese (Costa Azzurra) famosa per il suo centro storico racchiuso dai bastioni del XVI secolo con il Forte Carré a forma di stella. Anche qui è possibile godere di spiagge di sabbia dorata, ma anche di un centro storico affascinante dove poter andare alla scoperta dell'arte con la presenza di musei dedicati all'archeologia e a Picasso.