Meteo, weekend variabile: poi settimana di piogge e temperature in calo

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista del weekend in Italia con sole e bel tempo lungo tutto lo stivale. La prossima settimana torna il maltempo con piogge diffuse già dalla giornata di martedì. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, weekend di tempo stabile e soleggiato in Italia

L'avanzata dell'alta pressione sul Mediterraneo Occidentale garantirà nelle prossime ore un clima stabile e soleggiato in tutta Italia. Bel tempo con sole nel weekend del 17 e 18 maggio 2025, ma anche lunedì 19 con un clima caratterizzato dal sole con poca instabilità residua. In crescita anche le temperautre che, quasi ovunque, andranno ben oltre i valori stagionali anche se questa "ondata di caldo" ha le ore contate, visto che da metà settimana prossima è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che riporterà piogge e temporali. La perturbazione numero 6 di maggio porterà piogge e temporali dapprima al Nord e poi successivamente nelle regioni del Centro-Sud. Non solo, da giovedì 22 maggio è previsto il passaggio di una seconda perturbazione che darà via ad una nuova ondata di maltempo nelle regioni del Centro-Nord. In vista di questo cambiamento climatico è previsto anche un brusco calo delle temperature.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di domenica 18 maggio 2025: nuvole nelle prime ore del mattino su Venezie, Liguria e regioni tirreniche, mentre non si escludono piogge e temporali su Venezia Giulia, Toscana, Alto Lazio e Campania. Bel tempo nel resto del Paese. Le temperature massime in crescita quasi ovunque con valori compresi tra i 19-26°. Anche lunedì 19 maggio 2025 alternanza tra sole e nuvole nelle regioni del Nord, ma anche in Toscana, Umbria e Marche, con il rischio di isolati fenomeni temporaleschi sulle Alpi Occidentali. Bel tempo soleggiato nel resto d’Italia. Ancora in crescita le temperature massime con picchi di anche 30° in Sicilia e Sardegna.

Meteo, la tendenza meteo per la prossima settimana in Italia

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? Dopo un inizio di settimana all'insegna del bel tempo con sole tutto è destinato a cambiare da martedì 20 maggio 2025 con l'arrivo di una perturbazione atlantica diretta dapprima nelle regioni del Nord e successivamente anche nelle regioni del Centro-Sud. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi in diverse regioni dove potrebbero anche scattare allerte meteo.

Il maltempo si delinea protagonista della prossima settimana per la presenza di un altro sistema perturbato che da giovedì colpirà sempre prima le regioni del Centro-Nord e poco dopo il Sud. Al via una nuova intensa fase di instabilità climatica. Sola eccezione le Isole, Sicilia e Sardegna, dove non si esclude un possibile rinforzo di un promontorio anticiclonico nord-africano accompagnato da una massa d'aria d’aria estremamente calda. L'evoluzione è ancora incerta come sempre vi intiviamo a seguirci per i prossimi aggiornamenti.