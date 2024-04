Meteo fine settimana: un piccolo assaggio d'estate ad aprile

Quello che sta per iniziare sarà un weekend all'insegna del bel tempo e delle temperature miti. Il rinforzo del promontorio d'alta pressione proteso dal Nord Africa determinerà un sensibile aumento delle temperature, con valori tipici della tarda primavera e - in alcuni casi - regalandoci un vero e proprio assaggio d'estate.

Previsioni meteo, weekend 6-7 aprile

Le ultime tendenze meteo ci preannunciano che passeremo dalle piogge degli ultimi giorni a un vero e proprio assaggio d'estate. Per sabato 6 aprile si attende una giornata prevalentemente soleggiata in tutto il Paese, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche annuvolamento irregolare a bassa quota potrà interessare il Piemonte, la Liguria centro-occidentale e l'area più ad est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nella notte e nelle prime ore del mattino possibili banchi di nebbia sull’alta Toscana e tra basso Lazio e nord della Campania.

La situazione rimarrà pressoché invariata anche nella giornata di domenica 7 aprile, le previsioni mostrano tempo prevalentemente soleggiato, nonostante un possibile aumento della nuvolosità ad alta quota sul Nord-Ovest e in Sardegna nella seconda parte della giornata. Nelle prime ore del mattino qualche banco di nebbia sulla bassa pianura veneta.

Aprile-giugno 2024, un weekend dal sapore estivo

Le temperature in questo fine settimana si attesteranno su valori decisamente sopra la norma. Nella giornata di sabato i termometri potranno superare i 25 gradi nelle zone interne di Sardegna, Sicilia e nelle regioni centrali tirreniche.

Anche la giornata di domenica vedrà un sostanziale aumento delle temperature, con picchi anche di 5-8 gradi sopra le medie stagionali. Le massime arriveranno fino ai 24-25 gradi al Nord, 25-26° nel settore peninsulare, 27-28° nelle Isole con punte prossime ai 30 gradi sulla Sardegna occidentale per effetto di venti di Scirocco. Quanto durerà? Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze meteo.