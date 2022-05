Meteo, weekend turbolento. Temporali, venti freddi e crollo termico: ecco dove

Dopo il caldo che in questi giorni sta stringendo l'Italia, il weekend ospiterà invece un'improvvisa ondata di freddo e maltempo. Ecco le zone della penisola maggiormente interessate dal fenomeno.

Weekend del 28 e 29 maggio 2022: le previsioni

Sarà contento chi chiedeva un po' di tregua alle intense ondate di caldo delle ultime settimane. È in arrivo infatti una massa d'aria polare direttamente dalla Svezia che porterà le temperature ad abbassarsi drasticamente. Il calo termico interesserà gran parte dell'Europa e non risparmierà l'Italia; inizialmente la massa d'aria attraverserà il Nord ma successivamente occuperà anche il Centro Sud per tutto il weekend.

Le variazioni climatiche cominceranno a farsi sentire già nella mattina di sabato 28 maggio con venti freddi, piogge e temporali sparsi da Nord Est in regioni come il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna. La situazione peggiorerà nel pomeriggio, coinvolgendo anche Marche, Umbria e l'area settentrionale dell'Abruzzo.

Piogge e temporali più intensi poi in serata, soprattutto al Nord, giungendo fino alle province occidentali del Piemonte. Oltre alle basse temperature e alle piogge, le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate anche da forte vento e grandine. Nelle regioni del Sud, invece, si prevedono temporali in Sicilia, ma non a causa delle perturbazioni svedesi, bensì di un ciclone proveniente dalla Sardegna che interesserà le isole maggiori.

Dopo il freddo tornerà ancora più caldo

Il meteo sarà altalenante fino ai primi giorni della prossima settimana, quando l'effetto della massa d'aria polare si esaurirà e al suo posto subentrerà un nuovo anticiclone africano che farà salire nuovamente le temperature spingendole oltre quelle registrate negli ultimi giorni. I termometri vedranno dunque oscillazioni che andranno dagli attuali 35°C registrati in alcune città per poi scendere fino a 15°C e poi risalire toccando i 38°C. Le temperature scenderanno, come medie, di 10 gradi per poi risalire la prossima settimana su livelli ancora più alti di quelli appena raggiunti.

Le oscillazioni caldo-freddo-caldo preannunciano un finale di questa settimana e un inizio della prossima molto movimentati, costringendo molti italiani a rimandare le loro uscite domenicali programmate per il 29 maggio e, magari, approfittarne con il ponte del 2 giugno della prossima settimana.