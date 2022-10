Meteo: weekend tra pioggia e caldo. Ecco dove e quando

Prosegue l'ondata di caldo anomalo in Italia spinta dall'anticiclone nord africano in buona parte del paese. Il Centro-Sud vive una fase climatica tipicamente estiva, mentre al Nord è in arrivo la perturbazione n.5 del mese di ottobre con piogge e temporali. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo weekend, le previsioni di venerdì 21 e sabato 22

L'Italia centro-meridionale è nella morsa di una anomala ondata di calore che ha trasformato l'autunno in estate. Temperature al di sopra della media del periodo con un ulteriore aumento previsto tra sabato 22 e domenica 23 ottobre nelle regioni del Sud. Previsti anche picchi di 30° in Sardegna. Tutto cambia, invece, nelle regioni del Nord dove è atteso il passaggio di una nuova perturbazione, la quinta del mese, che attraverserà con la sua parte più attiva le regioni settentrionali tra venerdì 21 e sabato 22 causando una fase di precipitazioni e possibili nubifragi verso la fascia alpina.

Ma entriamo nello specifico con le previsioni meteo per la giornata di venerdì 21 ottobre. Al Nord cielo nuvoloso con nubi e piogge che interesseranno fin dalle prime ore del mattino Piemonte, Valle d’Aosta e Nord della Lombardia. Non solo, rovesci isolati previsti anche in Liguria, mentre cielo parzialmente nuvoloso in Campania. Temperature in calo al Nord e in aumento al Centro Sud con picchi di 30° in Sardegna.

Sabato 22 ottobre, invece, al Nord cielo nuvoloso con piogge sparse nei settori a nord del Po e in Liguria. Rovesci, anche localmente intensi, sono attesi verso la fascia alpina e prealpina. Nuvole anche in Toscana e velature al Sud e Isole. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, mentre la colonnina di mercurio registra un aumento dei valori al Centro-Sud.

Meteo, tendenza dei giorni successivi

L'Italia è ancora attraversata da una intensa ondata di calore complice l'ottobrata che dovrebbe persistere sino all'ultimo weekend di ottobre. Gli ultimi dieci giorni del mese, infatti, saranno all'insegna dell'anticiclone africano che si farà sentire ancora lungo il Mediterraneo abbracciando principalmente le regioni del Centro-Sud. Al Nord, invece, previsto il passaggio di impulsi perturbati con tanto di nuvole e piogge che interesseranno, nelle giornate tra lunedì 24 e martedì 25 ottobre, buona parte delle regioni settentrionali.

Domenica 23 ottobre bel tempo e sole al Centro-Sud. Nuvole perlopiù innocue interesseranno Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Le temperature segneranno un leggero rialzo al Nord, restando stabili altrove con valori al di sopra della media del periodo. Con l'arrivo della nuova settimana, tra lunedì 24 e martedì 25, il meteo segnala il ritorno di piogge e rovesci al Nord con fenomeni temporaleschi che interesseranno: Liguria centrale, Lombardia occidentale e settentrionale, Piemonte, Valle d’Aosta e Friuli.