Meteo weekend, tra sabato 21 e domenica 22 maggio arriva il "caldo africano"

L'ondata di calore arrivata sull'Italia non si placa, anzi durante il weekend del 21 e 22 maggio si potrebbero sfiorare temperature da record con picchi oltre i 34-35°C. L'estate è ufficialmente arrivata?

Meteo, Caldo africano in Italia: le previsioni del 21-22 maggio

L'anticiclone africano continua ad avvolgere l'Europa meridionale portando aria calda e facendo impennare le temperature. Per il weekend del 21-22 maggio, infatti, in Spagna e Francia si prevedono punte di 40°C, mentre in Italia si potrebbero sfiorare i 32-34°C.

Prosegue senza sosta l'ondata di calore che da giorni ha colpito il nostro paese facendo registrare al nord anche 33°C pur essendo solo a maggio. La situazione non migliorerà neppure con l'arrivo del fine settimana quando assisteremo ad ulteriore aumento delle temperature nel nostro paese, ma anche in Spagna e Francia dove la colonnina di mercurio toccherà i 40°C.

Allora come sarà il tempo per le giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio? Nel terzo weekend di maggio il caldo e l'afa si faranno sentire in particolare in tutte le regioni del nord-Ovest, ma anche Toscana e Sardegna dove si prevedono picchi anche di 34-35°C. Temperature da record, di gran lunga superiori alla media stagionale del periodo, con circa 10-12 gradi in più rispetto alla norma.

Quando finirà questa ondata di calore? Possibile tregua prossima settimana al nord

Caldo e afa si faranno sentire anche in tutto il resto del paese con temperature che toccheranno i 25-26°C nelle aree costiere, mentre saliranno ancora di più toccando i 32-33°C nelle aree di pianura e valle. Le previsioni del weekend del 21-22 maggio sono all'insegna del bel tempo da nord a sud, anche se nelle zone alpine sono attesi occasionali e brevi episodi di instabilità nelle prime ore del pomeriggio.

Tempo incerto, invece, nei primi giorni della prossima settimana. Non è ancora certo se quest'ondata di calore anomalo lascerà il nostro paese oppure continuerà a regalarci tempo mite e soleggiato con temperature tipicamente estive che generalmente si raggiungono nel mese di luglio. Non è da escludere, infatti, un aumento di caldo "anomalo" per il periodo nelle regioni del centro-sud con temperature che potrebbero sfiorare anche i 35°C al sud e isole.

Al Nord, invece, il caldo afoso potrebbe lasciare spazio al momentaneo passaggio di una perturbazione nordatlantica che porterà dell'aria più temperata che dovrebbe colpire in maniera più forte l’Europa occidentale e nord alpina.