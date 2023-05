Meteo, weekend a rischio pioggia? La tendenza da venerdì 26 maggio

A metà settimana il passaggio di una perturbazione provocherà un aumento dell'instabilità meteo, in particolare tra mercoledì e giovedì, che farà sentire i suoi effetti soprattutto nelle regioni settentrionali e nelle zone interne del Centro.

Come saranno le condizioni meteo tra venerdì e il weekend? Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La tendenza meteo per venerdì

La perturbazione si allontanerà definitivamente dall’Italia alla fine di giovedì, e alle sue spalle le condizioni meteo torneranno in prevalenza stabili.

In particolare, venerdì 26 maggio il sole avrà la meglio al Centro-Nord, con il rischio di qualche breve acquazzone limitato ai settori prealpini orientali e, localmente, all’appennino abruzzese e molisano. Episodi di instabilità potranno invece coinvolgere il Sud e la Sicilia, con rovesci e temporali più probabili nelle zone interne e tirreniche peninsulari e sui rilievi dell’isola. I fenomeni tenderanno a esaurirsi in serata.

Le temperature aumenteranno nei valori massimi al Centro-Nord e in Sardegna, mentre al Sud si registreranno lievi cali. Seppure in prevalenza deboli, i venti soffieranno da nord e tenderanno a intensificarsi, specie nella giornata di sabato, sul versante adriatico e al Sud.

La tendenza meteo per il weekend

La tendenza meteo per il weekend tra il 27 e il 28 maggio è ancora piuttosto incerta, ma secondo lo scenario che al momento si profila come il più probabile dovrebbe prevalere una generale stabilità atmosferica, anche se non mancherà qualche rovescio o temporale, specie sui rilievi del Nord-Ovest e in parte del Sud.

Nell specifico, sabato 27 maggio qualche rovescio o temporale potrà interessare l’estremo Sud, in particolare la Calabria, e non si escludono locali temporali anche sui settori alpini e prealpini del Nord-Ovest. Nel resto del paese prevarrà il sole, alternato solo a una debole nuvolosità.

Al momento, per domenica si profilano condizioni meteo stabili in tutto il Nord Italia – con episodi di instabilità pomeridiana più scarsi e limitati ai settori montuosi del Nord-Ovest – e la possibile persistenza di locali fenomeni anche sul basso versante tirrenico. In generale, nel fine settimana il clima sarà mite in tutto il Paese, con valori per lo più in linea con la media stagionale.

I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli sull’evoluzione meteo del weekend.