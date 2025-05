Meteo, 4-8 maggio: settimana di maltempo e calo termico

L’atmosfera resterà molto instabile al Centro-Nord fino almeno alla giornata di giovedì 8 maggio, a causa dei continui afflussi di aria fresca e umida che darà luogo ancora a molte piogge e temporali, particolarmente diffusi nelle ore pomeridiane. Condizioni di variabilità anche sulle regioni meridionali, ma con fenomeni più occasionali e fasi soleggiate più durature accompagnate da afflussi di aria più mite che manterrà le temperature su livelli più elevati rispetto al resto d’Italia.



In particolare, martedì sarà una giornata molto nuvolosa al Centro-Nord e in Sardegna, con piogge e temporali a carattere sparso, più numerosi nelle ore centrali del giorno. Al Sud e sulla Sicilia le nubi saranno men insistenti e alternate a schiarite ampie; qui saranno possibili solo brevi e isolati rovesci per lo più in Campania, Calabria e Sicilia. Si avrà un ulteriore leggero calo termico con massime appena sotto i 20 gradi al Nord, intorno ai 20-22 gradi al Centro, dai 21 ai 26 gradi al Sud e sulle Isole, con anche qualche picco più elevato in Sicilia.

Tendenza meteo: maltempo e calo delle temperature fino all'8 maggio

Mercoledì sarà una giornata molto simile con piogge e temporali al Centro-Nord e maggiore stabilità al Sud e Isole con anche delle schiarite ampie, anche se non si escludono ancora delle brevi precipitazioni in Campania e Sardegna. Le temperature massime tenderanno a calare lievemente al Centro-Sud: rimarranno leggermente sotto la media al Centro-Nord, più vicine alla norma al meridione. Giovedì 8 maggio l’instabilità si farà meno marcata, ma pur sempre presente al Centro-Nord dove saranno ancora possibili dei rovesci, ma molto meno diffusi e in forma più intermittente; tempo più soleggiato nelle altre regioni. Da venerdì sembra probabile il rinforzo dell’alta pressione che riporterà condizioni più stabili in gran parte del Paese, con temperature nuovamente in risalita.