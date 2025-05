Meteo, dal 5 maggio rischio nubifragi e calo termico

Dopo l’anticipo di estate vissuto in questo avvio di maggio, con i primi 30 gradi dell’anno, adesso la circolazione atmosferica in sede mediterranea è destinata a cambiare radicalmente, in favore di una struttura di bassa pressione, associata ad aria più temperata, destinata ad accompagnarci per quasi tutta la settimana. A pilotare questo cambiamento nel corso della giornata odierna, sono due perturbazioni: la n.1 di maggio, proveniente dal Nord Africa, attraverserà rapidamente le Isole ed il Sud Italia entro le prime ore di lunedì. La n.2, più intensa e più estesa, in discesa dal Nord Europa, raggiungerà le regioni settentrionali e i mari nord-occidentali tra domenica sera e lunedì, per stazionare più o meno nella medesima posizione probabilmente fino a venerdì, rinnovando a più riprese condizioni di tempo molto instabile, a tratti molto piovoso e, in alcuni casi, più fresco del normale. Maggiormente coinvolte dai fenomeni sembrano essere le regioni centro-settentrionali dove si conferma il rischio per episodi intensi, a carattere di nubifragi e con conseguenti situazioni di criticità, già a partire dalla serata odierna. Le temperature sono destinate gradualmente a diminuire: il calo sarà più marcato a inizio settimana al Centro-Nord e sulla Sardegna dove si porteranno anche al di sotto della norma. L’evoluzione successiva resta ovviamente molto incerta: al momento si profila un temporaneo miglioramento tra domenica 11 e lunedì 12 maggio.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 5 maggio

Tempo molto instabile o perturbato al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio, con precipitazioni frequenti sin dalla notte, a prevalente carattere di rovesci e temporali. Non si escludono fenomeni intensi e abbondanti, con possibili nubifragi e conseguenti criticità: massima attenzione alle zone prealpine, alto Friuli, Liguria di levante e Toscana. Qualche pioggia in forma più isolata è attesa anche su Sardegna, Sicilia, Campania, zone interne dell’Abruzzo e nelle Marche. Temperature in calo al Centro-Nord, Sardegna, ovest e nord della Sicilia; ancora caldo anomalo nel resto dell’isola e al Sud. Venti: da moderati a forti meridionali su tutti i mari, su Liguria, Emilia Romagna e al Centro-Sud, raffiche nelle aree temporalesche. Mari fino a molto mossi quelli di ponente.

Previsioni meteo per martedì 6 maggio

Permangono condizioni di marcata instabilità atmosferica, con precipitazioni frequenti e diffuse sulle regioni del Centro-Nord, anche sotto forma di rovesci o temporali. Fenomeni localmente di forte intensità o persistenti, associati a situazioni di criticità. Nelle Alpi quota neve tra 2000 e 2500 metri, temporaneamente anche poco sotto i 2000 metri. Tempo instabile anche al Sud e sulle Isole, ma in un contesto di maggiore variabilità e con di piogge breve durata o isolati temporali limitati per lo più alle zone interne e montuose e alla Campania. Temperature: massime in ulteriore lieve flessione, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio dove si potrebbero ancora superare i 25 gradi.

Ventilato per venti in genere meridionali, raffiche nelle aree temporalesche. Mari per lo più mossi.