Meteo weekend: le previsioni per San Valentino e Carnevale

L'Italia deve fare i conti con il passaggio di una serie di perturbazioni in vista del weekend di San Valentino, la Festa degli innamorati. Piogge e maltempo lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà a San Valentino? Anche piogge per la Festa degli Innamorati!

Nelle prossime ore è previsto un parziale e temporaneo miglioramento del tempo in Italia in particolare nelle regioni del Nord dove persiste un cielo nuvoloso, mentre piogge e maltempo si dirigono verso il Centro-Sud. In arrivo, infatti, c'è la perturbazione n.5 del mese che tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio porterà piogge diffuse e intense nelle regioni di Nord-Est e Sud. Non solo, la nuova perturbazione sarà accompagnata da una massa d'aria fredda che determinerà un sensibile calo delle temperature con il ritorno della neve anche a quote basse.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 13 febbraio: nuvole e schiarite in buona parte del Paese, mentre piogge e temporali su Friuli, Venezia Giulia, Levante Ligure, regioni centrali e tirreniche, al Sud e Isole Maggiori. Torna anche la neve sulle Alpi centro-orientali oltre 1200-1300 metri. Attenzione: in serata è previsto un peggioramento del tempo con rovesci e rischio di nubifragi e tempeste su Toscana e Lazio. Stabili le temperature massime con valori superiori alla norma.

Venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, schiarite al Nord-Ovest, mentre nuvole nel resto del Paese con il rischio di temporali sulle regioni centrali e gran parte del Sud e Isole. Nevicate fino a quote collinari sulle Alpi Orientali, al di sopra di 1000-1400 metri sull’Appennino Settentrionale e Centrale. In calo le temperature minime al Nord e Nord-Est.

La tendenza meteo per il weekend in Italia

Le previsioni meteo del terzo weekend di febbraio sono all'insegna del maltempo associato anche all'arrivo di una massa d'aria gelida di origine artica che porterà freddo e gelo anche in Italia fra il weekend del 15-16 febbraio e l’inizio della prossima settimana con un sensibile calo delle temperature. Nella giornata di sabato 15 febbraio si farà ancora sentire la perturbazione n.5 interessando buona parte delle regioni del Centro-Sud con piogge, locali temporali, ma anche nevicate lungo l’Appennino fin verso i 500 metri nel settore centrale durante la fase più fredda.

Domenica 16 febbraio, invece, è previsto un temporaneo miglioramento con l'allontanamento della perturbazione diretta verso la Grecia anche se gli ultimi effetti si faranno sentire nelle regioni del Sud. La tendenza meteo per la prossima settimana delinea un miglioramento con tempo stabile, anche se l'evoluzione è ancora incerta anche se quasi sicuramente la massa d'aria gelida dovrebbe restare confinata fra i Paesi dell’est e la Russia non interessando il nostro Paese.