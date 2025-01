Meteo weekend: le previsioni per il fine settimana di metà gennaio 2025

Una perturbazione è in transito nelle regioni del Centro-Nord in Italia, mentre clima variabile ed instabile al Sud. In arrivo una forte ondata di gelo per il passaggio di una massa d'aria fredda che determinerà un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Meteo, freddo e gelo in Italia per il passaggio di una perturbazione

Clima variabile in Italia complice il transito della perturbazione n.3 di gennaio che ha colpito dapprima le regioni del Centro-Nord per poi interessare anche il resto del paese. In particolare nella giornata di venerdì 10 gennaio ci sarà il passaggio dalle correnti miti occidentali alle correnti fredde settentrionali rivolte in primis verso le zone di Nord-Est ed alto Adriatico per poi interessare tutto il resto del Paese durante il fine settimana.

Brusco calo delle temperature di anche -10° entro domenica 12 gennaio senza dimenticare le gelate notturne e diffuse nella pianura Padana e zone interne del Centro. Non solo, la formazione di un vortice ciclonico centrato a ridosso delle regioni meridionali determinerà anche una forte ondata di maltempo con piogge e temporali.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 9 gennaio: schiarite a Nord-Ovest, mentre maltempo con rovesci nelle zone di Nord-Est e tra Liguria di levante e Toscana. La neve torna ad imbiancare le Alpi orientali dai 1400 metri di quota, mentre nuvole nelle regioni del Centro. Non si escludono piogge e temporali tra la Campania e la Sardegna, sole nel resto del Sud e Sicilia. Le temperature massime stazionarie con valori ben oltre la media.

Nella giornata di venerdì 10 gennaio cieli nuvolosi nelle prime ore del mattino al Nord, medio-basso versante Adriatico ed Isole. Da segnalare banchi di nebbia sulla Pianura Padana occidentale e in Romagna. Dal pomeriggio nuvole al Nord e Centro, con nevicate sulle Alpi di confine centro-occidentali. In lieve calo le temperature massime.

La tendenza meteo per il weekend dell’11 e 12 gennaio in Italia

Il secondo fine settimana di gennaio 2025 è nel segno del freddo. Le previsioni meteo, infatti, delineano l'arrivo di una massa d'aria fredda proveniente dall'artico che farà calare drasticamente le temperature. L'Italia si prepara all'ondata di freddo più intensa e diffusa finora con un clima che si farà di stampo invernale. Il contrasto termico alimenterà fenomeni temporaleschi intensi a ridosso del Sud e della Sicilia. Nevicate non solo sull’Appennino centro-meridionale, ma anche a quote collinari.

I primi peggioramenti sono previsti già da sabato 11 gennaio con piogge e rovesci in Sardegna, Sicilia e buona parte delle regioni del Sud. Neve sull’Appennino centrale fino a 1.400 metri circa, mentre sull’Appennino meridionale cadrà fino ai 1.000 metri.

Nella giornata di domenica 12 gennaio cielo sereno al Nord, ad eccezione dell'Emilia Romagna. In calo le temperature per l'afflusso di correnti gelide. Al Sud e Isole, invece, il vortice ciclonico sarà responsabile di una forte ondata di maltempo con il rischio di nubifragi. Non solo, la neve nelle regioni del Sud potrebbe cadere fino a quote collinari. Si preannuncia un fine settimana tipicamente invernale con freddo, piogge e neve. Come sempre vi invitiamo a seguirci per i prossimi aggiornamenti e conoscere maggiori dettagli sulla tendenza meteo.