Meteo weekend: le previsioni per il fine settimana, cosa ci aspetta?

Cosa dicono le previsioni meteo del weekend? Cosa ci attende nel fine settimana? L'ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la Calabria e la Sicilia dovrebbe attenuarsi. Tra Sud e Nord troveremo ancora una volta una Italia divisa in due, ma con differenze meno evidenti rispetto agli ultimi giorni. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo weekend: ecco che tempo farà

Secondo le ultime previsioni meteo la perturbazione che ha colpito il Sud e le Isole, nelle ultime ore, si allontanerà dall’Italia, favorendo un progressivo miglioramento del tempo anche all’estremo Sud.

A portare il bel tempo sarà il ritorno dell’alta pressione che si allungherà verso l’Italia. Sole e temperature in rialzo, pertanto, soprattutto al Centro-Nord, mentre il Sud nella giornata di domenica verrà lambito da un fronte freddo in movimento sulla Penisola Balcanica.

Nel dettaglio sabato avremo una giornata con alternanza tra sole e nuvole in Calabria Meridionale e Sicilia, Il tempo sarà invece bello e soleggiato nel resto d’Italia. Per quanto riguarda le temperature saranno ovunque in crescita, ma si potranno verificare ancora gelate mattutine al Nord.

La giornata di domenica, invece, vedrà ancora una alternanza tra sole e momenti nuvolosi in: Abruzzo, Molise e regioni meridionali con piogge deboli e isolate su Basilicata e Calabria. Neve? Sulle montagne di queste regioni cadrà solo oltre i 1200-1300 metri.

Che tempo farà settimana prossima: le ultime tendenze

La nuova settimana inizierà con un consolidamento di un vasto e robusto campo di alta pressione, destinato ad abbracciare quasi tutto il continente e il cui baricentro tenderà a portarsi dapprima sul cuore dell’Europa, successivamente sopra l’area mediterranea. Cosa significa? Che vi sarà un nuovo stop sia alle perturbazioni atlantiche, costrette a compiere un giro molto largo intorno all’anticiclone, sia ad eventuali nuove irruzioni fredde verso le medie-basse latitudini e l’Italia.