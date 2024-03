Meteo weekend: per domenica è previsto l'arrivo anche di tanta neve?

Il secondo weekend di marzo è ancora all'insegna del maltempo in Italia. Piogge e rovesci da Nord a Sud, ma anche nevicate abbondanti in diverse regioni. Ecco le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo Italia, le previsioni del fine settimana (9 e 10 Marzo 2024)

Che tempo farà nel weekend in Italia? Tra venerdì 8 e domenica 10 marzo 2024 clima instabile per l'arrivo di una doppia perturbazione che, manco a dirlo, riporta piogge e rovesci lungo tutto lo stivale. L'Italia deve fare nuovamente i conti con diverse perturbazioni con fenomeni temporaleschi, anche intensi, in diverse regioni. Non solo, previste anche nevicate abbondanti con il primo peggioramento in arrivo da venerdì 8 marzo, giornata della Festa della Donna, complice il passaggio della perturbazione n.4 del mese. Sabato 9 marzo, invece, è previsto l'arrivo della perturbazione n.5 di marzo di gran lunga più intensa e forte con temporali e rovesci nelle zone di Nord-Ovest.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Venerdì 8 marzo ampie schiarite al Centro-Sud e in Emilia Romagna, mentre nuvoloso nel resto del paese con nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1000 metri. Dalle prime ore del pomeriggio nubi e nuvole in aumento da Nord a Sud con le temperature in lieve calo a Nord-Ovest e in leggero aumento al Centro e Sicilia. Sabato 9 marzo, invece, ancora nuvole in buona parte del paese con piogge e rovesci sul Lazio, Abruzzo, Molise e Sud Italia e dal pomeriggio anche nelle regioni del Nord. Nevicate oltre i 700- 900 metri di quota. Ancora in salita le temperature con picchi di anche 20° in Sicilia.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Che tempo farà nei prossimi giorni? Per domenica 10 marzo 2024 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la numero 5 del mese che si farà sentire dapprima nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna con piogge intense e nevicate abbondanti sui monti fino a quote intorno agli 800-900 metri. Con il passare delle ore gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche in Liguria e in Toscana e successivamente anche nel Al Sud e Sicilia, invece, tempo stabile con qualche nuvola in transito e il rischio di piogge solo su Campania e Molise.

In aumento le temperature al Sud complice forti venti di Scirocco, ma la colonnina di mercurio è destinata a salire anche in Sicilia e in Abruzzo. Stabili, invece, le temperature nel resto del Centro, al Nord e in Sardegna. Lunedi 11 marzo 2024 il nucleo più intenso della perturbazione tenderà ad allontanarsi verso i Balcani anche se al Nord il tempo sarà ancora instabile con il rischio di piogge e temporali. Stando alle attuali proiezioni l’alta pressione resterà lontana dall’Italia visto che le previsioni delineano giornate caratterizzate da condizioni meteo instabili e a tratti perturbate, con prevalenza di nuvole e piogge.