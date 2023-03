Meteo, weekend delle Palme: perturbazione artica punta sull'Italia, la tendenza

L'Italia dovrà fare i conti con il passaggio di una nuova perturbazione in arrivo da domenica 2 aprile accompagnata da venti intensi e aria fredda. Questa nuova tempesta metterà a rischio il weekend di Pasqua e delle Palme? Scopriamo insieme le previsioni meteo.

Meteo Italia: le previsioni del weekend

Il weekend a cavallo tra il mese di marzo e aprile sarà all'insegna di un clima stabile e asciutto con l'alta pressione che terrà ben lontane le piogge. Le temperature si manterranno su valori al di sopra della media del periodo con la colonnina di mercurio che, in alcune regioni, sfiorerà anche i 20°. Tutto cambia da domenica quando, il passaggio della perturbazione n.1 di aprile, porterà rovesci e temporali lungo tutto lo stivale. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nella giornata di lunedì 3 aprile con il maltempo che interesserà anche il Sud e il medio versante adriatico con le temperature che subiranno un brusco e generalizzato calo termico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 1 aprile: sole e nuvole al Nordest, medio versante adriatico e Sud, con possibili piogge su Venezie, Appennino Marchigiano e Calabria Tirrenica. Nel resto del paese bel tempo con sole e le temperature massime in aumento con valori alti al Sud e Isole. Da domenica 2 aprile si segnala un clima instabile con un aumento diffuso di nuvolosità e possibili rovesci inEmilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Campania e Sardegna. Prevista anche la neve su Alpi Orientali e Appennino Centrale oltre 1500-1600 metri. In calo le temperature massime

Meteo, la tendenza dei giorni successivi: incertezza per Pasqua e Pasquetta

La prima settimana di Aprile sarà segnata da una depressione climatica legata agli effetti del passaggio della perturbazione n.1 del mese che riporterà pioggia, vento e freddo lungo tutto lo stivale. Lunedì 3 aprile tempo perlopiù soleggiato al Nord e in Toscana, mentre nuvole sparse sono previste su Alpi, Piemonte e Lombardia. Non sono da escludere isolati e brevi piogge su Cuneese e pianura lombarda. I rovesci sono attesi anche sul medio Adriatico. Anche al Sud tempo instabile con locali rovesci che interesseranno il Sud, Sicilia centro-settentrionale e Sardegna. In calo le temperature massime.

Da martedì 4 aprile tempo asciutto nel resto del paese con sole in tutto il centro-nord e in Sardegna. Anche per la giornata di mercoledì tempo asciutto e soleggiato su Campania e nord della Puglia. Ancora molto incerta la tendenza meteo per il weekend di Pasqua e delle Palme.