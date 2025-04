Meteo weekend: nuove piogge in arrivo dalla Domenica delle Palme

Il temporaneo rinforzo dell’alta pressione sull’Italia assicura una breve fase di stabilità meteo destinata ad accompagnarci fino a domani, sabato 12 aprile, mentre l’afflusso di aria decisamente più mite dal basso mar Mediterraneo riporta le temperature nuovamente oltre la norma. Nel fine settimana l'anomalia termica sarà marcata soprattutto al Sud e sulle Isole dove, con l’intensificarsi dei venti di Scirocco, si potrà superare la soglia dei 25 gradi, fino a sfiorare i 30 gradi nelle Isole.

La disposizione delle correnti dai quadranti meridionali sarà però anche il segnale di un cambiamento, improntato al ritorno del flusso umido e instabile atlantico. In seno a tali correnti si muoveranno una serie di perturbazioni che interesseranno il nostro Paese nel corso della settimana pasquale. La prima di queste, la n. 2 di aprile, investirà tutto il Paese tra domenica e martedì, con il rischio di fenomeni localmente intensi sulle regioni centro-settentrionali.

Le previsioni meteo per sabato 12 aprile

Tempo inizialmente soleggiato su quasi tutte le regioni, ma con una maggiore nuvolosità, sin dal mattino, su Sardegna ed estremo Nord-Ovest. Nel corso della giornata le nuvole aumenteranno in modo irregolare anche su Lombardia, Emilia, regioni tirreniche e Sicilia, mentre le velature attraverseranno anche il resto del Paese. Non si esclude qualche goccia di pioggia, nel pomeriggio-sera, su Sardegna, Alpi piemontesi e Valle d’Aosta. Temperature in aumento al Centro-Sud: massime ovunque intorno o poco oltre i 20 gradi, ma con punte anche oltre i 25 in Sardegna. Venti deboli meridionali sui mari di ponente, fino a moderati intorno alla Sardegna, e di Maestrale tra lo Ionio e il basso Adriatico, con i rispettivi mari in prevalenza mossi.

Le previsioni meteo per domenica 13 aprile

In mattinata ancora un po’ di sole su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma con nubi destinate ad aumentare nella seconda parte del giorno. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con alcune precipitazioni sparse al Nord, in buona parte delle regioni centrali, e occasionalmente anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio e in serata i fenomeni dovrebbero concentrarsi tra Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, risultando localmente anche intensi. Temperature massime in calo al Nord, in aumento al Centro-Sud, più sensibile al Sud e sulle Isole dove non si escludono picchi tra 25 e 30 gradi. Venti di Scirocco in rinforzo, con forti raffiche sui mari di ponente.