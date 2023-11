Meteo weekend: neve e gelo su mezza Europa, ecco i Paesi coinvolti

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend? All'improvviso è scoppiato l'inverno con neve e gelo in gran parte dell’Europa. Dopo un caldissimo autunno, con temperature anomale, nei prossimi giorni si potranno verificate intense nevicate in molti Paesi. Il maltempo interesserà soprattutto la zona dei Balcani. La neve cadrà copiosa in Grecia, nel Bosforo e sul mar Nero oltre che in Ucraina, in Moldavia e in Romania. Ecco tutti i dettagli.

Meteo weekend 25-26 novembre: forti nevicate in diversi Paesi d'Europa

Secondo le ultime previsioni meteo per questo weekend già nel pomeriggio di oggi e questa sera, si potranno verificare grandi nevicate sui Balcani, tra:

Romania

Bulgaria

Serbia

Kosovo

Macedonia del Nord

Domenica 26 novembre 2023 il maltempo si sposterà sul mar Nero. I venti saranno davvero fortissimi e le mareggiate impetuose. L'allerta meteo è davvero alta per il rischio di danni ingenti nelle zone coinvolte. Domenica mattina la neve cadrà su: Bulgaria, Romania e Moldavia, con accumuli importanti nei settori più orientali di tutti e tre i Paesi. In serata la neve arriverà anche in Ucraina, colpendo in modo abbondante, secondo le ultime mappe, anche la città di Kiev. Secondo le prime stime si attendono in Ucraina accumuli locali fino a circa 50cm in circa 36-48 ore di nevicate intense. Per questo nel Paese è stata diramata l'allerta vista l'importanza di poter far fronte alle avverse condizioni meteo tenendo conto anche delle problematiche causate dalla mancanza di energia elettrica e soprattutto dalla guerra. Le temperature? Già da oggi, 25 novembre, sull’Europa centrale e orientale si registreranno temperature di 8/12°C più fredde rispetto alla norma.

Le previsioni per la prossima settimana: forti nevicate anche in Germania

Cosa attende i Paesi d'Europa nella prossima settimana? A quanto pare il maltempo proseguirà e lunedì 27 novembre 2023, nel pomeriggio, si potranno verificare grandi nevicate in Germania, Francia orientale e Svizzera. Si attendono accumuli importanti soprattutto in pianura.

Si stima che in Germania si registreranno gli accumuli di neve più importanti nelle zone: