Meteo, nel weekend maltempo e irruzione fredda: la tendenza da sabato 1 marzo

Il primo fine settimana di marzo, che coincide con l’esordio sia del mese che della primavera meteorologica, sarà condizionato dalla discesa dall’Europa centrale verso il Mediterraneo e l’Italia di una nuova onda di bassa pressione associata anche a una massa d’aria fredda di caratteristiche invernali che si propagherà al Nord e sul medio Adriatico, determinando un significativo raffreddamento.

La tendenza meteo per il weekend dell'1 e 2 marzo

Sabato avremo cieli nuvolosi o molto nuvolosi in tutto il Paese. Nel corso della giornata precipitazioni, inizialmente isolate e poi sparse, sono attese sull’Adriatico, al Centro e in Sardegna con possibili rovesci nel nord dell’isola e sull’alto Tirreno; qualche pioggia isolata anche in Campania e sull’alto Ionio. Al Nord correnti fredde nord-orientali concentreranno le precipitazioni in Emilia Romagna e lungo le Prealpi e nelle pianure adiacenti dal Veneto al Piemonte; il raffreddamento favorirà un calo del limite della neve sui rilievi fino a quote collinari.

Il clima sarà invernale al Nord, associato anche a una forte Tramontana in Liguria e una tesa bora sull’Alto Adriatico. Ventoso anche su mari di ponente a al Sud dove invece i venti saranno meridionali e più miti con possibili aumenti su Ionio, Calabria e Sicilia.

Domenica la circolazione vedrà un minimo di pressione al suolo in prossimità della Sardegna che continuerà a richiamare freddi venti nord-orientali verso il Settentrione e il medio Adriatico, e uno Scirocco più mite al Sud e in Sicilia. Ancora precipitazioni tra Piemonte e settore ligure (con quota neve di bassa collina nel Piemonte meridionale) e su Emilia Romagna, regioni del medio e basso Adriatico e in Sardegna. Piogge isolate collegate all’umido Scirocco anche sullo Ionio. Le temperature minime saranno in aumento al Sud e nelle Isole, massime per lo più stabili o in ulteriore calo. Ventoso su alto Adriatico, Emilia Romagna, Liguria e gran parte del Centro-Sud con venti forti da nord-nordest sul Ligure.

Per l’inizio della prossima settimana la circolazione depressionaria dovrebbe poi gradualmente attenuarsi, in favore di un rialzo della pressione a iniziare dalle regioni settentrionali dove comincerà a riaffluire anche una massa d’aria più tiepida. La tendenza è quindi verso un tempo più asciutto e stabile con le ultime precipitazioni lunedì su Abruzzo, parte del Sud e delle Isole. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.