Meteo: weekend di fine luglio a rischio temporali, stop al caldo estremo

La perturbazione numero 6 del mese ha raggiunto il Nord nella giornata di venerdì 29 luglio, e nell'ultimo weekend del mese influenzerà le condizioni meteo in diverse regioni italiane. La sua traiettoria la porterà infatti a dirigersi verso i Balcani lambendo il versante orientale della nostra Penisola: sabato 30 luglio i temporali interesseranno soprattutto le regioni centrali, oltre a parte del Nord-Est e del Sud Italia. Domenica 31 luglio una residua e modesta attività temporalesca è prevista sull’Appennino meridionale.

La perturbazione avrà il merito di provocare un generale calo delle temperature: dopo la rinfrescata degli ultimi giorni al Nord vedremo la fine dell’ondata di caldo intenso anche al Centro-Sud.

La tendenza meteo per la prima settimana di agosto, però, ci mostra che la tregua dal caldo africano sarà di breve durata.

Le previsioni meteo per sabato 30 luglio

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord-Ovest, all’estremo Sud e nelle Isole. Sarà una giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali coinvolgeranno le Venezie, le regioni centrali e il nord della Puglia.

Temperature massime in calo al Nord-Est e nel Centro Italia, in rialzo invece al Nord-Ovest; ancora caldo intenso al Sud e nelle Isole. Venti di Maestrale in rinforzo intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 31 luglio

Condizioni meteo in generale più stabili e soleggiate. Farà eccezione una maggiore presenza di nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con isolati temporali sull’Appennino.

Temperature massime in rialzo nelle regioni centrali, in calo al Sud e nelle Isole maggiori. Venti di Maestrale al Centro-Sud, localmente moderati.