Meteo weekend: le previsioni per l'ultimo fine settimana di agosto 2025

Domenica si attende una generale tregua con tempo in prevalenza stabile e soleggiato e temperature in rialzo al Centro-Nord dove torneranno più vicine alla norma; un ulteriore calo, invece, si prospetta al Sud con valori pomeridiani difficilmente oltre i 30-31 gradi.
Clima28 Agosto 2025 - ore 12:15 - Redatto da Meteo.it
L’ultimo weekend di agosto 2025 sarà caratterizzato da un’Italia divisa tra gli ultimi scampoli di instabilità e un graduale ritorno al sole. Dopo una settimana movimentata dal passaggio di più perturbazioni, le giornate di sabato 30 e domenica 31 agosto offriranno un quadro meteo con piogge a tratti, ma anche ampi spazi di bel tempo, soprattutto al Centro-Nord. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi.

Meteo weekend del 30 e 31 agosto 2025: le previsioni

Sabato 30 agosto sarà una giornata ancora condizionata dai residui effetti della perturbazione numero 5 del mese, che porterà precipitazioni sparse soprattutto al Sud. Non mancheranno anche fenomeni temporanei al Nord-Est e al Centro, causati dalla perturbazione numero 6 arrivata nella serata di venerdì. Situazione più tranquilla al Nord-Ovest, in Sicilia e in Sardegna, dove prevarranno condizioni stabili e cieli soleggiati.

Temperature in calo al Sud

Le temperature massime scenderanno soprattutto lungo il medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Nonostante ciò, in Puglia e nelle aree ioniche si potranno ancora superare i 30 gradi. Leggeri rialzi, invece, sono attesi al Nord-Ovest.

Domenica 31 agosto, tregua e ritorno del sole: stabilità atmosferica al Centro-Nord, ancora un calo termico al Sud

La giornata di domenica 31 agosto segnerà una tregua dal maltempo, con tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Al Centro-Nord le temperature torneranno a valori più in linea con la norma stagionale, regalando un clima piacevole. Al Sud, invece, proseguirà il calo delle temperature: i valori pomeridiani faranno fatica a superare i 30-31 gradi, segnalando la fine della fase più calda dell’estate.

Uno sguardo alla prossima settimana: settembre parte dinamico

Con l’arrivo di settembre, che coincide con l’inizio dell’autunno meteorologico, il meteo tornerà a farsi movimentato, soprattutto al Centro-Nord.

Lunedì 1 settembre: la prima perturbazione di settembre raggiungerà il Nord, per poi estendersi al Centro entro la mattina di martedì. Metà settimana: un secondo sistema nuvoloso è atteso ancora su Nord e parte del Centro.

Temperature altalenanti

Le temperature oscilleranno tra valori nella norma e poco sotto al Centro-Nord, mentre al Sud è previsto un nuovo rialzo, con aria calda e valori sopra la media stagionale in un contesto quasi estivo.

