Meteo weekend: Italia ancora spaccata in due? Le previsioni
Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend, l'Italia sarà ancora spaccata in due? Di sicuro l'intensa perturbazione che ha investito le regioni settentrionali portando piogge intense e forti temporali, insisterà al Nord-Est e poi scivolerà verso il Centro-Sud con dei temporali soprattutto nelle zone interne e nelle regioni tirreniche, fino alla Sicilia occidentale, interrompendo il caldo anomalo al suo passaggio lungo la Penisola. Sabato avremo l'arrivo, oltretutto di una nuova e breve fase temporalesca al Nord-Est e al Centro-Sud.
Previsioni meteo weekend: due perturbazioni
Cosa succederà nelle prossime ore dopo che forti temporali si sono abbattuti su Lombardia, Nord-Est e Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e ovest Sardegna? Ebbene, le previsioni meteo per il weekend sottolineano nel nella giornata di sabato 30 agosto 2025 avremo ad inizio giornata deboli rovesci e isolati temporali in rapido spostamento dal Nord-Ovest verso le Venezie e l’Emilia, mentre nel pomeriggio i temporali saranno insistenti in Triveneto.
Instabilità con rovesci e temporali al mattino su regioni tirreniche, Abruzzo e Puglia, nel pomeriggio nell’interno del Centro, nei versanti adriatici fino alla Puglia e in Calabria. Le temperature? Mattinata più fresca al Centro-Nord mentre le massime saranno in rialzo al Nord-Ovest. In questa giornata l'Italia non sembrerà più spaccata in due perché le temperature inizieranno a calare anche al Sud con l'arrivo della perturbazione.
Nella giornata di domenica 31 agosto 2025 si conferma un generale e deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche sopra l’Italia. In che modo? Il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato salvo modesti annuvolamenti pomeridiani attorno alle zone montuose, ma non associati ad altri fenomeni.
Le temperature riprenderanno leggermente a salire al Centro-Nord e sulla Sardegna dove risulteranno prossime alla norma, senza superare i 29-30 gradi; un ulteriore calo, invece, è atteso al Sud e sulla Sicilia, anche qui con valori pomeridiani difficilmente oltre i 30-31 gradi.
Il tempo a inizio settembre 2025: come sarà?
Cosa succederà la prossima settimana e come sarà il tempo a inizio del mese di settembre? Secondo le attuali proiezioni la settimana si profila ancora piuttosto dinamica, a causa di un flusso atlantico piuttosto vivace, soggetto ad altre ondulazioni più o meno pronunciate fino al Mediterraneo centrale. All'interno di tali ondulazioni si muoveranno altre perturbazioni, che dovrebbero coinvolgere più direttamente il Centro-Nord, più marginalmente il Meridione. Quindi l'Italia si troverà nuovamente spaccata in due.
La prima di queste perturbazioni (la n.1 di settembre) è attesa in transito tra le prime ore di lunedì 1 e la prima parte di martedì 2, con una fase di precipitazioni anche intense e temporalesche: prima al Nord e sull’alta Toscana, tra lunedì sera e martedì mattina anche nel resto della Toscana, in Umbria, nelle Marche e nel Lazio.
Seguirà un parziale miglioramento con residue condizioni di instabilità, nel pomeriggio di martedì, nelle regioni di Nord-Est e una fase temporaneamente più stabile per tutti nella giornata di mercoledì 3 settembre.