FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo weekend: Italia ancora spaccata in due? Le previsioni

Meteo weekend: Italia ancora spaccata in due? Le previsioni

Maltempo pronto a spostarsi da Nord a Sud e temperature in discesa su tutta l'Italia con massime sui 30 gradi. I primi giorni di settembre l'Italia sarà nuovamente spaccata in due con nuovi temporali al Nord che lasceranno libero il Meridione.
Clima29 Agosto 2025 - ore 16:03 - Redatto da Meteo.it
Clima29 Agosto 2025 - ore 16:03 - Redatto da Meteo.it

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend, l'Italia sarà ancora spaccata in due? Di sicuro l'intensa perturbazione che ha investito le regioni settentrionali portando piogge intense e forti temporali, insisterà al Nord-Est e poi scivolerà verso il Centro-Sud con dei temporali soprattutto nelle zone interne e nelle regioni tirreniche, fino alla Sicilia occidentale, interrompendo il caldo anomalo al suo passaggio lungo la Penisola. Sabato avremo l'arrivo, oltretutto di una nuova e breve fase temporalesca al Nord-Est e al Centro-Sud.  

Previsioni meteo weekend: due perturbazioni

Cosa succederà nelle prossime ore dopo che forti temporali si sono abbattuti su Lombardia, Nord-Est e Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e ovest Sardegna? Ebbene, le previsioni meteo per il weekend sottolineano nel nella giornata di sabato 30 agosto 2025 avremo ad inizio giornata deboli rovesci e isolati temporali in rapido spostamento dal Nord-Ovest verso le Venezie e l’Emilia, mentre nel pomeriggio i temporali saranno insistenti in Triveneto.

Instabilità con rovesci e temporali al mattino su regioni tirreniche, Abruzzo e Puglia, nel pomeriggio nell’interno del Centro, nei versanti adriatici fino alla Puglia e in Calabria. Le temperature? Mattinata più fresca al Centro-Nord mentre le massime saranno in rialzo al Nord-Ovest. In questa giornata l'Italia non sembrerà più spaccata in due perché le temperature inizieranno a calare anche al Sud con l'arrivo della perturbazione.

Nella giornata di domenica 31 agosto 2025 si conferma un generale e deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche sopra l’Italia. In che modo? Il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato salvo modesti annuvolamenti pomeridiani attorno alle zone montuose, ma non associati ad altri fenomeni.

Le temperature riprenderanno leggermente a salire al Centro-Nord e sulla Sardegna dove risulteranno prossime alla norma, senza superare i 29-30 gradi; un ulteriore calo, invece, è atteso al Sud e sulla Sicilia, anche qui con valori pomeridiani difficilmente oltre i 30-31 gradi.

Il tempo a inizio settembre 2025: come sarà?

Cosa succederà la prossima settimana e come sarà il tempo a inizio del mese di settembre? Secondo le attuali proiezioni la settimana si profila ancora piuttosto dinamica, a causa di un flusso atlantico piuttosto vivace, soggetto ad altre ondulazioni più o meno pronunciate fino al Mediterraneo centrale. All'interno di tali ondulazioni si muoveranno altre perturbazioni, che dovrebbero coinvolgere più direttamente il Centro-Nord, più marginalmente il Meridione. Quindi l'Italia si troverà nuovamente spaccata in due.

La prima di queste perturbazioni (la n.1 di settembre) è attesa in transito tra le prime ore di lunedì 1 e la prima parte di martedì 2, con una fase di precipitazioni anche intense e temporalesche: prima al Nord e sull’alta Toscana, tra lunedì sera e martedì mattina anche nel resto della Toscana, in Umbria, nelle Marche e nel Lazio.

Seguirà un parziale miglioramento con residue condizioni di instabilità, nel pomeriggio di martedì, nelle regioni di Nord-Est e una fase temporaneamente più stabile per tutti nella giornata di mercoledì 3 settembre.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta gialla il 30 agosto 2025 per maltempo e criticità in Italia: ecco dove
    Clima29 Agosto 2025

    Meteo, allerta gialla il 30 agosto 2025 per maltempo e criticità in Italia: ecco dove

    La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia per sabato 30 agosto 2025. Ecco tutte le regioni e le zone a rischio.
  • Maltempo Veneto e Liguria: alberi caduti e allagamenti. Disagi anche alla Mostra del Cinema - Immagini
    Clima29 Agosto 2025

    Maltempo Veneto e Liguria: alberi caduti e allagamenti. Disagi anche alla Mostra del Cinema - Immagini

    Ondata di maltempo nelle regioni di Veneto e Liguria. Alberi caduti e allagamenti. Disagi alla viabilità.
  • Maltempo Toscana: piogge intense, vento forte e disagi nel litorale versiliese e in molte province interne - Video
    Clima29 Agosto 2025

    Maltempo Toscana: piogge intense, vento forte e disagi nel litorale versiliese e in molte province interne - Video

    Ondata di maltempo in Toscana con piogge e raffiche di vento. Danni ai tanti stabilimenti balneari in Versilia.
  • L'ex uragano Erin (ora tempesta extratropicale) metterà fine all'estate? Le ultime previsioni
    Clima29 Agosto 2025

    L'ex uragano Erin (ora tempesta extratropicale) metterà fine all'estate? Le ultime previsioni

    L'etate è davvero finita? L'ex uragano Erin, ora tempesta extratropicale, ha portato il maltempo sul nostro Paese.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: prima settimana di settembre con nuovo maltempo e picchi di caldo! La tendenza
Tendenza29 Agosto 2025
Meteo: prima settimana di settembre con nuovo maltempo e picchi di caldo! La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio di settembre vede ancora una situazione differente tra il Centro-Nord e il Sud tra maltempo e caldo anomalo.
Meteo, domenica di tregua poi tornano piogge e temporali: la tendenza dal 31 agosto
Tendenza28 Agosto 2025
Meteo, domenica di tregua poi tornano piogge e temporali: la tendenza dal 31 agosto
La tendenza meteo conferma uno scenario movimentato anche a inizio settembre: lunedì 1 arriva la prima perturbazione del mese.
Meteo weekend: sabato 30 ancora pioggia in diverse regioni
Tendenza27 Agosto 2025
Meteo weekend: sabato 30 ancora pioggia in diverse regioni
Due perturbazioni in azione nel weekend: si faranno sentire soprattutto sabato, mentre per domenica 31 agosto si profila uno scenario più stabile
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Agosto ore 18:50

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154