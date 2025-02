Meteo, weekend dal sapore molto più invernale? Le ultime tendenze

L'alta pressione resta protagonista in Italia, ma solo per poche ore visto che con l'arrivo del weekend si delinea un cambiamento del clima. Tornano freddo, gelo e maltempo lungo tutto lo stivale con un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo: alta pressione in Italia, ma da venerdì cambia tutto

Clima stabile e soleggiato in buona parte del Paese complice la presenza dell'alta pressione che garantirà temperature superiori la norma lungo tutto lo stivale con un lieve calo solo nelle regioni del Nord.

Da venerdì 7 febbraio è previsto un cambio di rotta per l'indebolirsi dell'alta pressione rimpiazzata dall'arrivo di due perturbazioni: la prima proveniente dall’Atlantico e la seconda dal Nord Africa. Clima in peggioramento, dapprima nelle regioni di Nord-Ovest e Isole, con piogge e temporali accompagnati anche da nevicate anche a quote molto basse sfiorando le pianure del Piemonte. Non solo, la nuova ondata di freddo e maltempo sarà accompagnata anche da un brusco calo delle temperature con i valori che torneranno nella norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 6 febbraio: nuvole su Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre bel tempo col sole nel resto del Paese. Nelle prime ore del mattino nebbie sulle pianura del Nord, mentre dal primo pomeriggio tempo nuvoloso su Calabria meridionale e Isole maggiori con il rischio di qualche debole ed isolata pioggia su Sicilia Occidentale. Le temperature massime in lieve calo al Nord, mentre stabili altrove.

Nella giornata di venerdì 7 febbraio nuvole in buona parte del Paese con l'arrivo di piogge e temporali nelle prime ore del pomeriggio in Toscana, Sud Italia, Nord-Ovest, Lazio, Sicilia e Sardegna. Torna anche la neve sulle zone alpine e sull’Appennino Ligure al di sopra di 500-800 metri. In calo le temperature minime al Centro-Nord e stazionarie nel resto d'Italia.

Freddo e neve nel fine settimana in Italia?

Che tempo farà nel secondo weekend di febbraio? Stando alla tendenza meteo per il fine settimane tra l’8 e il 9 febbraio il clima sarà influenzato dall'arrivo di due perturbazioni: la prima in risalita dal Nord Africa diretta verso le regioni del Sud, Sicilia e Sardegna. La seconda perturbazione, invece, in arrivo dalla Francia sarà accompagnata da una massa d'aria gelida che andrà a colpire le regioni del Nord-Ovest dove è previsto un crollo delle temperature.

Nella giornata di sabato 8 febbraio piogge e temporali nelle regioni del Sud e Isole con il rischio di fenomeni anche intensi in Sicilia. Clima in peggioramento anche tra Nord-Ovest, Toscana e Lazio con piogge diffuse. Non solo, torna anche la neve fino a quote basse in Piemonte e Lombardia, sono attese poi nevicate sull’Appennino settentrionale fino a circa mille metri e fino a 500-700 metri sulle Alpi e Prealpi del Nord-Ovest.

Ancora molto incerta la tendenza meteo per domenica 8 febbraio anche se si delinea una giornata segnata dal maltempo con piogge e temporali al Nord e nelle regioni tirreniche del Centro e nelle Isole maggiori, con possibili temporali in Sicilia e ulteriori nevicate su tutto l’arco alpino e sull’Appennino ligure ed emiliano.