Meteo: weekend di freddo, neve e vento dal Nord Europa in Italia. Le previsioni

L'Italia alle prese con un weekend di freddo e gelo per l'arrivo di un flusso d'aria gelida proveniente dal Nord Europa. Freddo, neve e venti forti lungo tutto lo stivale con le temperature in brusco calo. Tutto cambia da domenica 21 gennaio con il ritorno dell'alta pressione. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, fine settimana (20-21 gennaio) di stampo invernale in Italia

Dopo alcuni giorni di tregua dal "grande freddo", il terzo weekend di gennaio è all'insegna di un clima invernale con freddo, neve e venti forti con un conseguente brusco calo delle temperature. Tra oggi e sabato, infatti, l'Italia sarà investita da una massa d'aria fredda proveniente dal Nord Europa che farà calare bruscamente la colonnina di mercurio con valori che scenderanno anche sotto lo zero. Non solo, previsti anche venti forti di Bora, Tramontana o Grecale con la neve in Appennino fino a quote collinari. Piogge e rovesci nelle zone di Nord-Est e regioni del centro ma con fenomeni di debole intensità. Con il passare delle ore il maltempo si farà più insistente in a Sardegna, Sicilia ed estremo Sud. Un miglioramento è previsto da domenica 21 gennaio 2024 con il ritorno dell'alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 19 gennaio 2024: nuvole e piogge al Nord-Est, Emilia Romagna, settori interni delle regioni centrali e Calabria Tirrenica. Il maltempo raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni del Centro, Campania, Sardegna e Piemonte. Nevicate sugli Appennini anche fino a quote collinari. In calo le temperature, in particolare al Nord e Centro, mentre al Sud e Sicilia persistono valori al di sopra della media del periodo con punte di 20°. Venti moderati o forti occidentali al Sud, mentre venti forti di Bora e Tramontana al Centro-Nord.

Le previsioni di sabato 20 e domenica 21 gennaio in Italia: che tempo farà?

Anche sabato 20 gennaio 2024 sarà una giornata fredda, ma con prevalenza di sole al Nord e Toscana. Durante il corso della giornata schiarite in buona parte delle regioni centrali e Sardegna, mentre nuvole al Sud e Sicilia. Nelle prime ore del mattino rischio di piogge e rovesci in Abruzzo, basso Lazio, Molise, Sud, Sicilia settentrionale e Sardegna. Nevica ancora sugli Appennini fino a quote collinari, ma dal pomeriggio non si escludono nevicate al Sud e Sicilia. In brusco calo le temperature con valori al sotto della media con un clima di stampo invernale.

Dopo l'irruzione di aria gelida proveniente dal Nord Europa che caratterizzerà il weekend di venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024, da domenica 21 gennaio è previsto un miglioramento del clima complice l'alta pressione. Le condizioni meteo torneranno stabili con un clima mite e l'attenuarsi dei venti freddi. Bel tempo e cielo soleggiato in buona parte d'Italia, anche se il clima si manterrà ancora invernale con temperature al di sotto della media da Nord a Sud. Proprio nelle regioni del Nord non si esclude il rischio di gelate nelle prime ore del mattino anche se l'alta pressione comincerà a consolidarsi gradualmente sull’Italia. La tendenza meteo, da domenica in poi, è di un clima stabile con giornate di sole, anche se non mancheranno rapidi e veloci annuvolamenti. Le temperature dopo un brusco calo cominceranno a salire complice l'alta pressione con il profilarsi di un clima da inizio primavera. Da lunedì 22 gennaio, infatti, è previsto l'influsso dell'Anticiclone delle Azzorre con correnti atlantiche che porterà verso il nostro paese aria mite con temperature in aumento. Anche martedì 23 gennaio 2024 il clima sarà stabile con sole e temperature in aumento soprattutto al Sud e Isole.