Meteo: weekend con vortice freddo dai Balcani, ecco dove e quando

Il secondo weekend di Novembre sarà all'insegna di un nucleo di aria fredda e instabile causato dall'arrivo della perturbazione n.4 del mese che dai Balcani si muoverà verso il nostro paese. Per il fine settimana tempo variabile con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso. Ecco le previsioni del tempo.

Meteo Italia: aria fredda dai Balcani e clima variabile

La perturbazione n.3 del mese che nelle ultime ore si è fatta sentire nelle regioni del nord, sta lasciando il nostro paese andando verso Est. Nella giornata di venerdì 11 novembre le previsioni meteo segnalano condizioni di stabilità atmosferica con l'arrivo di un nucleo di aria fresca. Nel fine settimana, invece, è previsto un vortice di aria fredda e instabile dai Balcani verso il nostro paese con un conseguente clima più fresco.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 11 novembre: tempo perlopiù soleggiato al Nord, sulle regioni tirreniche e Sardegna, ma con qualche possibile annuvolamento. Nel resto del paese prevarrà un cielo nuvoloso che si farà più cupo sulle regioni adriatiche. Previste anche foschie dense e locali nebbie sulla val padana centro-occidentale. Le temperature massime saranno in lieve calo quasi ovunque ad eccezione delle regioni di Nord-Est dove è previsto un lieve aumento.

Meteo: aria fresca e tempo incerto nel weekend del 12-13 novembre

Ma come sarà il tempo nel weekend? Per sabato 12 novembre è previsto da Nord a Sud un clima variabile con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso. Banchi di nuvole previsti nelle regioni del Sud e Sicilia dove non sono da escludere isolati e brevi rovesci. In val padana, invece, nebbia e foschie che interesseranno principalmente il corso del Po. Le temperature saranno in calo quasi ovunque facendo registrare un lieve aumento solo al Nord e in Toscana. Attenzione nella giornata di sabato è previsto anche l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.4 del mese di novembre, che interesserà le regioni del Sud. Un impulso che sarà accompagnato anche da un vortice di bassa pressione che poco dopo coinvolgerà, da domenica 13 novembre, anche le regioni del Centro-Nord.

Piogge e temporali sono attesi per domenica 13 novembre in buona parte delle regioni del Sud e Isole, ma lungo il medio Adriatico, Emilia Romagna, Veneto e in serata anche in Lombardia. Con le piogge è previsto anche l'arrivo di un vortice di aria fredda che farà calare di diversi gradi le temperature da Nord a Sud. Per quanto riguarda le neve, nel weekend è prevista lungo l’Appennino centro settentrionale, ma solo a quote molto elevate intorno ai 1800-2000 metri. Non da meno sarà l'inizio della nuova settimana visto che tra lunedì 14 e martedì 15 novembre è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che potrebbe interessare soprattutto il Centro-Nord, mentre sulle Alpi nord occidentali potrebbe cadere la neve oltre i 1700 metri.