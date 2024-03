Meteo, Italia weekend e domenica delle Palme con vento forte e mare mosso: ecco dove

Weekend bagnato e con clima instabile per la domenica delle Palme? Le previsioni dei prossimi giorni delineano per il fine settimana un cambiamento climatico: dopo giorni di sole, bel tempo e temperature miti, l'arrivo di una nuova perturbazione stravolge tutto. Ecco dove.

Meteo Italia, ancora sole e bel tempo: tutto cambia nel weekend della domenica delle palme

L'Italia sta vivendo da diversi giorni una fase climatica stabile e serena con temperature miti e sole complice il rinforzo dell'alta pressione che sarà predominante fino a venerdì 22 marzo 2024. Qualcosa comincia a cambiare tra la sera di giovedì 21 e venerdì 22 marzo per il passaggio della perturbazione n.8 del mese che non scalfirà più di tanto la forza dell'anticiclone, anche se deboli piogge sono previste sulle Alpi centro-orientali, al Nord-Est e lungo la penisola. Tra sabato 23 e domenica 24 marzo però arriva una perturbazione molto più forte ed intensa, la numero 9 del mese, che determinerà non solo il ritorno di piogge e rovesci, ma anche un sensibile calo delle temperature con valori al di sotto della norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 21 marzo 2024: tempo ancora in prevalenza stabile, con nuvole sparse al Nord e maggiori schiarite nel resto del Paese. Durante la giornata non si escludono delle veloci e brevi piogge sulle Alpi centro-orientali e con il passare delle ore il maltempo potrebbe raggiungere anche l'alto Adriatico e la Toscana. Le temperature massime stazionarie o in leggero aumento su valori primaverili. Venerdì 22 marzo ancora nuvole su medio Adriatico, Sud e Sicilia e il rischio di piogge sui rilievi abruzzesi e molisani e su buona parte del Sud. Nel resto del paese bel tempo con rischio annuvolamenti al Nord-Est e sulle aree montuose. Le temperature massime in leggero, ma la colonnina di mercurio segna valori tra i 16-22°

Meteo Italia, che tempo farà per la domenica delle Palme?

Che tempo farà nel fine settimana? In arrivo una onda depressionaria in arrivo dai paesi del Nord che interesserà nella giornata di sabato 23 marzo dapprima le regioni del Nord dove sono previste piogge e anche nevicate nel settore alpino verso i 1000 metri. Non solo, il maltempo interesserà anche la zona Ligure orientale, la Lombardia e il Triveneto. Nelle regioni del Centro Italia nuvolosità variabile, mentre bel tempo con sole al Sud. In calo le temperature nelle regioni del Nord, mentre al Sud è previsto un rialzo complice la presenza di venti che porteranno i valori intorno ai 20°.

Da domenica 24 marzo l'aria fredda proveniente dal Nord Europa comincerà a interessare anche le regioni del Centro, mentre al Sud persistono condizioni climatiche miti anche se possibili piogge potrebbero colpire la Campania. Da lunedì gli effetti della perturbazione n. 9 di marzo cominceranno a farsi sentire anche nelle regioni del Sud con un calo delle temperature. Bel tempo, invece, nel resto del paese con il rischio di nuvole sparse al Nordovest e nelle Isole. Le previsioni meteo delineano per la prossima settimana una fase perturbata e instabile con precipitazioni significative e forti venti. Naturalmente per una conferma è opportuno seguire i prossimi aggiornamenti.