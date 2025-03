Meteo weekend: due perturbazioni in arrivo? Le ultime news

A pochi giorni dall'equinozio di primavera, l'Italia vive ancora una stagione climatica di stampo invernale con temperature in calo e gelate notturne. Nei prossimi giorni il maltempo torna protagonista complice l'arrivo di due perturbazioni. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, torna il freddo sull'Italia: fino a quando?

Colpo di coda della stagione invernale in Italia a pochi giorni dall'arrivo della primavera: sono giornate di freddo con temperature crollate di anche 10 gradi. Il clima è di stampo invernale in particolare nelle regioni del Nord dove non si escludono gelate notturne in pianura. Tutto è destinato a cambiare nelle prossime ore con il rinforzo dell'alta pressione che farà innalzare le temperature con valori che entro venerdì torneranno vicini alla norma.

Anche il clima torna stabile con sole e schiarite grazie al rinforzo dell’alta pressione ad eccezione di Sicilia e Sardegna che saranno interessate dalle correnti perturbate che insistono fra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale.

Tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo, giorno dell’equinozio di primavera, piogge e temporali in Sardegna e Sicilia. Da venerdì 21 marzo è previsto un peggioramento complice l'arrivo della perturbazione n. 10 del mese che si farà sentire in buona parte del Paese con fenomeni temporaleschi anche intensi. Al Sud la presenza di forti venti di Scirocco farà innalzare le temperature con valori vicini anche ai 30°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 19 marzo 2025: cielo sereno o poco nuvoloso in buona parte d'Italia con il rischio di piogge sporadiche solo in Sardegna. Qualche nuvola su Piemonte e Calabria, ma nel resto del Paese giornata climaticamente serena. Le temperature in brusco calo con valori di gran lunga inferiori alla media del periodo.

Nella giornata di giovedì 20 marzo bel tempo soleggiato da Nord a Sud con il rischio di nuvole e piogge solo in Sardegna e Sicilia. Possibili banchi di nebbia fra notte e primo mattino fra la Val padana centrale e le coste dell’alto Adriatico. In risalita le temperature, anche se le minime si mantengono ancora vicino allo zero al Nord, picchi anche di 20° al Sud per la presenza dei venti di Scirocco.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend? La tendenza

Con l'arrivo del weekend cambia ancora tutto, visto che da venerdì 21 marzo l'alta pressione comincerà a indebolirsi lasciando spazio all'arrivo di una nuova ed intensa perturbazione. Nuvole in buona parte del Nord-Ovest, ma anche in Toscana e Sardegna, piogge isolate in Sardegna, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Torna anche la neve, ma solo oltre i 1500 metri.

In aumento le temperature sia nei valori minimi che massimi per la presenza dei venti di Scirocco. Sabato 22 marzo la perturbazione raggiungerà il suo apice coinvolgendo buona parte delle regioni del Nord e Nord-Ovest con fenomeni temporaleschi intensi che successivamente interesseranno anche il Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Campania. Ancora in crescita le temperature, in particolare al Sud e Isole dove la colonnina di mercurio sfiorerà anche i 25 gradi.

Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione proveniente dalla Francia e Mediterraneo occidentale diretta principalmente verso le regioni del Nord. Non si escludono piogge e temporali anche intensi con il possibile rischio di nubifragi. Torna anche la neve lungo il settore alpino tra i 1400-1800 metri.

La tendenza meteo successiva è nel segno di un flusso perturbato accompagnato da altri sistemi nuvolosi anche all'inizio della prossima settimana. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.