Meteo weekend: domenica di maltempo, ecco dove e tutti i dettagli

Le previsioni meteo per il weekend mettono in evidenza come domenica 8 settembre 2024 sarà una domenica di maltempo su gran parte dell'Italia. Il fine settimana prende il via con tempo soleggiato, ma il tempo finirà per guastarsi con l'arrivo di una nuova perturbazione - la numero 3 del mese - ed il rischio che si verifichino fenomeni intensi con forti temporali e nubifragi in diverse zone del nostro Paese. Ecco tutti i dettagli .

Previsioni Meteo weekend 7-8 settembre 2024: nuova perturbazione in arrivo

Grazie al rinforzo del promontorio anticiclonico nordafricano il weekend è iniziato all'insegna del ripristino della stabilità atmosferica, accompagnata da una risalita delle temperature. Si tratta di un ritorno di condizioni estive che durerà ben poco. Le previsioni meteo per l'intero weekend infatti segnalano, già domenica una nuova perturbazione che riporterà forte maltempo.

La fase di tempo perturbato prenderà il via inizialmente dalle regioni centro-settentrionali e la Sardegna per poi scivolare verso il meridione entro la notte. Sarà elevato il rischio di fenomeni intensi e possibili criticità a causa dell’abbondanza delle precipitazioni. Si attendono anche violenti temporali associati a forti raffiche di vento.

Terminata la giornata di domenica, la nuova settimana prenderà il via con in rapido miglioramento grazie all’allontanamento della perturbazione verso i Balcani. Gli ultimi fenomeni sono attesi nella giornata di lunedì al Sud, in Sicilia e all’estremo Nord-Est. Il bel tempo non durerà a lungo perché una nuova perturbazione nord atlantica, con probabile ulteriore calo termico, è prevista da giovedì.

Le previsioni nel dettaglio per la giornata di domenica

Che tempo farà domenica 8 settembre 2024? La giornata di festa prenderà il via con tempo soleggiato al Sud e in Sicilia, a parte delle velature e qualche annuvolamento sui monti. La tendenza sarà quella di un aumento della nuvolosità in serata.

Il tempo sarà però in graduale peggioramento altrove, con piogge e locali temporali inizialmente al Nord-Ovest e in Toscana, ma in estensione a Nord-Est, Umbria, Marche e Sardegna nel pomeriggio e al resto del Centro-Nord alla sera.

Le temperature minime saranno in rialzo. Le massime in calo soprattutto: al Nord, in Toscana, Umbria e Sardegna. Si potranno però toccare ancora punte di 30 gradi su: Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e raggiungere picchi di 35-36 gradi al Sud e in Sicilia.