Meteo weekend: domani ancora maltempo, migliora da domenica

Dopo aver portato forte maltempo in diverse regioni, nelle prossime ore l’intensa perturbazione in transito sull’Italia continuerà a muoversi verso sud-est e nella giornata di sabato si concentrerà sul Centro-Sud, dove saranno ancora possibili precipitazioni localmente temporalesche, per lo più sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. La massa d’aria fredda di estrazione artica che accompagna la perturbazione determinerà un deciso abbassamento della quota delle nevicate, fin verso i 300-500 metri sull’Appennino settentrionale e centrale. La neve interesserà anche i rilievi del Sud e della Sicilia, ma a quote più elevate. Si conferma quindi il ritorno a condizioni più invernali, con deboli gelate notturne in pianura al Nord e un’intensa ventilazione soprattutto al Centro-Sud.

Domenica il sistema nuvoloso comincerà ad allontanarsi, lasciandosi alle spalle le ultime precipitazioni sulle regioni meridionali per lo più nella prima parte del giorno. Successivamente, durante la prossima settimana, si prospetta una situazione più tranquilla con tempo prevalentemente stabile, grazie anche al rialzo della pressione atmosferica. Nel frattempo il nucleo gelido della massa d’aria artica rimarrà confinato fra l’Europa dell’est e la Russia, limitandosi a lambire molto marginalmente la nostra penisola.

Le previsioni meteo per sabato 15 febbraio

Molto nuvoloso con piogge diffuse su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia; non si escludono ancora dei temporali sulle regioni meridionali.

Neve sull’Appennino centrale inizialmente intorno ai 400-900 metri, ma in rialzo in giornata; nevicate anche sui rilievi del Sud e della Sicilia, ma oltre i 1000-1300 metri. Isolate precipitazioni possibili nella prima parte del giorno anche su basso Lazio e Sardegna nord-orientale. Tempo più soleggiato nel resto del Paese.

Temperature massime in calo, più sensibile al Centro-Sud. Ventoso sull’alto Adriatico e al Centro-Sud con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 16 febbraio

Tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso o velato al Centro-Nord e in Sardegna. Nuvolosità più compatta al Sud e in Sicilia dove saranno possibili delle residue piogge su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, per lo più nella prima parte del giorno.

Temperature minime leggermente sottozero in pianura al Nord e localmente anche al Centro; massime stazionarie o in leggero calo al Nord, lievi rialzi al Centro-Sud. Valori in generale prossimi alla norma. Venti settentrionali in graduale attenuazione.