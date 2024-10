Meteo, weekend di maltempo e piogge in Italia: quando torna il sole?

L'Italia è nella morsa del maltempo. Piogge e rovesci da Nord a Sud con nuove allerte meteo e massima attenzione nelle prossime 48 h lungo tutto lo stivale. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi con criticità importanti.

Maltempo in Italia: torna l'allerta per piogge e nubifragi

Si preannuncia un weekend di piogge quello del 19-20 ottobre in Italia. Una forte ed intensa perturbazione sta attraverso il nostre paese con piogge e rovesci abbondanti da Nord a Sud. Le previsioni meteo delineano per il fine settimana condizioni meteorologiche avverse, in particolare nella giornata di sabato 19 ottobre con nubifragi e grandinate in diverse regioni.

La situazione dovrebbe migliorare da domenica 20 ottobre. Massima attenzione nelle prossime 48 h per la presenza di possibili criticità causate da piogge intense ed abbondanti che interesseranno tutte le regioni. Dalla prossima settimana è previsto un miglioramento grazie allo spostamento della perturbazione verso la Tunisia.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 18 ottobre: nuvole in tutto il Paese con piogge e rovesci da Nord a Sud. Unica e sola eccezione la Sardegna che potrebbe restare immune dal passaggio della perturbazione. Le temperature in lieve aumento al Nord, mentre calano al Centro-Sud seppur con valori sempre superiori alla norma.

Sabato 20 ottobre schiarite all’estremo Nord-Ovest e sulla Sardegna, mentre nuvole e piogge nel resto del paese. Rovesci e temporali, anche intensi, sono previsti in Lombardia e Liguria di levante, ma con il passare delle ore il maltempo interesserà anche il Piemonte e non si esclude il rischio di nubifragi. In calo quasi ovunque le temperature.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni e quando torna il bel tempo?

La tendenza meteo dei prossimi giorni delinea un miglioramento delle condizioni climatiche già da domenica 21 ottobre complice l'allontanamento della perturbazione n.8 verso la Tunisia. In arrivo un graduale aumento della pressione atmosferica sulle regioni del Centro-Nord anche se nelle prime ore della giornata non si escludono piogge e temporali. In serata è previsto il ripristino di condizioni climatiche in tutte le regioni del Centro-Nord e sulle Isole; in particolare al Sud si profilano forti venti di Scirocco responsabili di una possibile ondata di piogge, anche intense, sulla Calabria ionica e sulla Basilicata e su parte della Puglia.

Le temperature in lieve aumento lungo tutto lo stivale con valori miti per il periodo. Per l'inizio della prossima settimana, si delinea un clima discreto nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud non si escludono ancora temporali e piogge. Naturalmente si tratta di proiezioni che necessitano di ulteriori approfondimenti e per questo motivi vi invitiamo a seguirci per nuovi aggiornamenti.