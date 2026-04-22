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Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento: la tendenza

Alta pressione di nuovo in rinforzo sull'Italia per il weekend del 25 aprile: tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento. La tendenza meteo
Tendenza22 Aprile 2026 - ore 11:51 - Redatto da Meteo.it
Tendenza22 Aprile 2026 - ore 11:51 - Redatto da Meteo.it

La situazione a livello europeo resta caratterizzata dall’anomala persistenza di un blocco anticiclonico centrato sull’Oceano Atlantico che impedisce alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il nostro continente. Durante il weekend del 25 aprile l’area di alta pressione si intensificherà anche sul Mediterraneo centrale e sopra l’Italia assicurando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature, particolarmente al Nord, saranno in rialzo e torneranno a superare i valori tipici del periodo con picchi di 26-27 gradi.

Tendenza meteo: weekend del 25 aprile con sole e caldo

Sabato 25 aprile tempo soleggiato su tutto il Paese, salvo per la possibilità di modesti annuvolamenti in Calabria e lungo le coste della Liguria.
Venti: per lo più di debole intensità. Temperature in ulteriore lieve rialzo.

Domenica 26 giornata all’insegna del sole come la precedente. Temperature stazionarie o in ulteriore aumento, in particolare al Sud e sulla pianura padana.

All’inizio della prossima settimana l’alta pressione sull’Italia dovrebbe indebolirsi gradualmente. Lunedì, in particolare, sarà possibile osservare un moderato aumento della nuvolosità al Nord (associato a locali precipitazioni lungo le aree prealpine) e sulla Sicilia. Le temperature saranno in contenuto calo sulle regioni settentrionali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Aprile ore 16:20

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